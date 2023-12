Lutto nel basket, addio ad Amedeo Salerno

La serie A, la Lega Basket e tutta la pallacanestro italiana piangono oggi Amedeo Salerno, scomparso all'età di 95 anni. Per tutti, è stato uno dei migliori dirigenti sportivi del basket tricolore negli ultimi cinquant'anni.

"Amedeo Salerno è stato un importante punto di riferimento per il Centro-Sud e non solo - recita la nota della LBA -. Come presidente della Partenope Napoli vinse la Coppa Italia 1968 e la Coppa delle Coppe 1970. Come vicepresidente FIP guidò con successo il Comitato Nazionale Attività Giovanile e poi, come Presidente CONI Provinciale a Napoli, ha messo a disposizione di tutti gli sport competenze e conoscenze di un’intera vita dirigenziale. Nel 2010 è stato insignito della Italia Basket Hall of Fame".

Il presidente della Generazione Vincente Napoli Basket Federico Grassi ricorda Amedeo Salerno: "Salutiamo Amedeo Salerno storica ed indelebile figura del mondo della Pallacanestro. La sua immensa dedizione e competenza, accompagnata dalla sua naturale ed infinita passione, ha caratterizzato per decenni il cammino e la sua presenza nel mondo dello sport in generale, con particolare riguardo al pianeta basket dove, con la storica Partenope Napoli, ha raccolto favolosi traguardi. Se la nostra città vanta uno zoccolo duro di appassionati di pallacanestro, il merito è anche di Amedeo Salerno che storicamente ha sempre rappresentato con grande dedizione Napoli, anche ai vertici delle istituzioni sportive come la FIP ed il CONI. Grazie davvero di tutto grande Presidente".