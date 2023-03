Maccabi Playtika Tel Aviv - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Sul campo storico di Tel Aviv, contro una squadra la cui storia si intreccia con la propria, l’Olimpia affronta l’ultima trasferta stagionale all’estero. L’EuroLeague ne riserva ancora un’altra, il 13 aprile, ma sarà in Italia, a Bologna. Si tratta dell’ultimo impegno all’interno di un doppio turno. E’ la seconda volta quest’anno che Milano lo affronta interamente in trasferta. Aveva vinto sia a Monaco che a Belgrado a ottobre nella lunga trasferta dalla quale era rientrata senza Shavon Shields. Questa volta Shields è disponibile al termine di una stagione in cui ha potuto giocare, e spesso con limitazione, appena sette partite. L’Olimpia è reduce dalla prestazione insufficiente di Istanbul, gioca a Tel Aviv la quarta gara in sette giorni esatti, l’ultima delle 12 consumate in marzo. Al tempo stesso, ha vinto otto delle ultime dieci partite. Il livello di difficoltà non scende per nulla nel trasferimento in Israele, avvenuto nel pomeriggio: il Maccabi ha anch’esso vinto otto delle ultime dieci, è a caccia della posizione più alta possibile nella griglia dei play-off e in casa ha il miglior bilancio di tutta l’EuroLeague.

I precedenti

L’Olimpia ha vinto due delle sue tre Coppe dei Campioni battendo in finale il Maccabi Tel-Aviv. A Losanna il 2 aprile 1987, finì 71-69 per Milano, coach Dan Peterson. Un anno dopo, a Gand, finì 90-84 sempre per l’Olimpia nella prima edizione della Coppa dei Campioni moderna assegnata tramite Final Four. L’allenatore era Franco Casalini. In tutto, le due squadre si sono affrontate 40 volte e il bilancio è di 21-19 per il Maccabi. A Milano è 13-6 per l’Olimpia. A Tel Aviv 15-4 per il Maccabi. In campo neutro è 2-0 per l’Olimpia e i due precedenti riguardano proprio le due finali di EuroLeague vinte da Milano. A queste due gare andrebbero aggiunte le due sfide dell’Euroclassic di Chicago e New York del 2015 con una vittoria per parte. Nell’era EuroLeague il bilancio è 14-9 per il Maccabi, 8-4 per l’Olimpia a Milano. Nel 2014, nei playoff, l’avversario fu proprio il Maccabi che si impose 3-1 nella serie e poi vinse il titolo europeo a Milano. Due anni fa, l’Olimpia ha interrotto un digiuno che durava dal 1987 vincendo a Tel Aviv 86-85 dopo un tempo supplementare con il jumper della vittoria segnato da Malcolm Delaney. Lo scorso anno l’Olimpia ha vinto la partita di Milano 83-72 con 16 punti di Devon Hall e 14 di Dinos Mitoglou. Nella partita di andata il Maccabi si è imposto 77-71.

Maccabi Playtika Tel Aviv - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming