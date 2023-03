Maccabi Playtika Tel Aviv - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La sconfitta contro il Real Madrid ha quasi del tutto compromesso la corsa ai play-off dei ragazzi allenati da coach Sergio Scariolo, i quali però con un record di 13-17 continuano a crederci fino alla fine. Il doppio turno di questa settimana li metterà subito contro il Maccabi Tel Aviv (17-13), questa sera, che ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva nell'ultimo turno di Eurolega ed è sempre più vicina alla fase ad eliminazione diretta. A trascinare gli israeliani sarà senza dubbio la coppia formata da Lorenzo Brown e Wade Baldwin IV: lo spagnolo è diventato sempre di più il leader dei gialloblu, questo grazie al suo lavoro a tutto campo e alla sua capacità di creare pericoli a qualsiasi difesa; l'americano sfrutta la sua atleticità in prossimità del ferro per accendersi e diventare una minaccia costante, oltre a prendersi spesso in carico la fase di playmaking. Sotto i tabelloni sarà la presenza di Josh Nebo e Bonzie Colson a dare i maggiori grattacapi agli avversari: il centro è chiamato a giocare numerosi pick and roll con i compagni e proteggere la propria area vietando l'accesso agli avversari; il numero 50 invece fungerà da aggiunta sui due lati del campo per mettere ulteriore peso in area, creando scompiglio nel sistema difensivo opposto grazie anche alla sua mira da oltre l'arco. In uscita dalla panchina, coach Kattash potrà utilizzare John DiBartolomeo sia come playmaker sia come 3&D a seconda della necessità, affiancandogli Darrun Hilliard con cui si scambierà ruoli e responsabilità. Jarell Martin e Roman Sorkin aggiungeranno ulteriore fisicità e centimetri all'interno dell'area, principalmente per attirare le marcature, aprire spazi agli esterni e dare duttilità su entrambi i lati del campo. Tra gli effettivi potrebbe avere spazio anche lo specialista Rafi Menco come alternativa nel ruolo di ala piccola o guardia. Nell'ultima giornata del campionato nazionale, il Maccabi Tel Aviv ha vinto in trasferta 74-84 contro l'Hapoel Holon confermandosi al comando con un record di 18-3.

Le parole di Coach Scariolo sulla trasferta in Israele: “Il Maccabi sta giocando molto bene nelle ultime gare, sta provando e sta riuscendo ad confermare un valido e sicuro posto nei playoff. Hanno nelle guardie il loro punto di forza, di certo con Brown e Baldwin, sono i loro giocatori principali, anche Dibartolomeo, Hilliard dalla panchina che consente di avere efficienza extra, Colson, una delle migliori ala piccola della competizione, e un ottimo reparto lunghi dal punto di visto della fisicità e dell’energia, ad iniziare da Nebo che è uno dei centri fisicamente più dominante dell’Euroleague. Ci siamo preparati al meglio per quella che sarà l’atmosfera che io conosco bene, mentre diversi dei miei giocatori non hanno mai giocato alla Yad-Eliyahu Arena. Siamo pronti per andare là e provare a giocare la migliore gara possibile, nonostante diversi giocatori out per infortunio, con dignità e desiderio di competere contro una delle squadra più atletiche di Euroleague”.

Maccabi Playtika Tel Aviv - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Maccabi Playtika Tel Aviv - Virtus Bologna, gara di Eurolega, in programma oggi, martedì 28 marzo, alle 18, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Uno e in streaming su Eleven Sports e EUROLEAGUE.TV. Radiocronaca su Radio Nettuno Bologna Uno.