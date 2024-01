Le due vittorie tedesche contro Bayern Monaco (85-83) e ALBA Berlino (68-83) hanno aiutato la squadra allenata da coach Luca Banchi a consolidare il secondo posto con un record di 14-5. La prima sfida di questo doppio turno sarà l'ostica trasferta alla Aleksandr Nikolic Hall di Belgrado contro un Maccabi reduce dalla vittoria con Monaco (93-83) proprio su questo parquet, ma anche dalla netta sconfitta esterna per 109-74 contro il Fenerbahçe; all'andata, i felsinei vinsero 100-90 alla Segafredo Arena. Il gruppo di Oded Kattash verrà guidato come sempre dal tandem Lorenzo Brown-Wade Baldwin IV, coppia ormai consolidata e capace di dividersi equamente ogni responsabilità palla in mano; Bonzie Colson sfrutterà la sua ritrovata efficienza offensiva e la unirà alla già nota efficacia in fase di copertura, fungendo da perfetto trade union tra attacco e difesa.

A proteggere i tabelloni ci saranno Roman Sorkin e Josh Nebo: il primo userà la sua scaltrezza a rimbalzo offensivo per regalare seconde chance ai compagni, mentre il secondo avrà non solo voce in capitolo nel pitturato ma anche come perfetto bloccante e rollante sui pick and roll. Le rotazioni in uscita dalla panchina coinvolgeranno principalmente il playmaker tuttofare Tamir Blatt – bravo nel dettare il proprio ritmo di gioco – e la coppia di lunghi James Webb III-Jasiel Rivero, chiamati per offrire maggiori soluzioni su entrambi i lati del campo. Gli esterni Rafi Menco e Antonius Cleveland entreranno a partita in corsa per garantire tiri da oltre l'arco, così come velocità in transizione; infine spazio anche per Jake Cohen e John DiBartolomeo a completare le scelte di coach Kattash.

Maccabi Tel Aviv - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Maccabi Tel Aviv - Virtus Bologna, gara di Eurolega, si gioca oggi - mercoledì 10 gennaio - alle ore ore 21.00 e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su DAZN.