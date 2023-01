Monaco - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Un filotto negativo di quattro sconfitte consecutive relega la squadra di coach Ettore Messina all'ultimo posto in Eurolega con un record di 6-14. Per alzare la testa servirà una vittoria come quella del girone d'andata nella trasferta di domani sera a Montecarlo contro il Monaco, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro gare e oggi al sesto posto con record 12-8. Il capo allenatore Sasa Obradovic ha appena salutato Adrien Moerman e accolto Chima Moneke, protagonista della scorsa edizione di BCL e valore aggiunto in un roster di livello assoluto. La maggior parte dei possessi passa dalle mani di Mike James, il quale può accendersi e risolvere la partita con una giocata da highlight ma che contro i meneghini incontra spesso difficoltà; a supportare il suo gioco dispendioso c'è un Jordan Loyd non particolarmente in forma – reduce da qualche infortunio di troppo – e con un minutaggio ristretto. Jaron Blossomgame copre i due lati del campo con la sua ottima difesa sul pallone e alcune fiammate in transizione. Sotto i ferri l'atletismo di John Brown III risulta essere sempre un pericolo di cui tenere conto, così come la sua capacità di strappare palloni dalle mani degli avversari trasformando un'azione difensiva in offensiva; il lituano Donatas Motiejunas presidia entrambe le aree alla ricerca di canestri facili e tiri a cronometro fermo aiutato dai centimetri e dai muscoli di cui è dotato. Le armi di coach Obradovic però non finiscono qui e in uscita dalla panchina Elie Okobo è la minaccia principale sia in fase di creazione dal palleggio sia off the ball dove i suoi movimenti creano scompiglio negli schemi difensivi. Il two-way player Alpha Diallo è tra i migliori della competizione nel suo ruolo, dote dimostrata anche nella gara contro il Fenerbahce in cui si è mosso instancabilmente sulle due metà campo fungendo da perfetto collante tra frontcourt e backcourt. Yakuba Ouattara è una guardia tiratrice molto efficiente al tiro, ma a cui serve ritmo per accendersi nel modo giusto; Donta Hall invece è un freak atletico con il principale ruolo di stoppare le incursioni degli avversari nel pitturato dando respiro sia a Brown III sia a Motiejunas. Infine spazio anche al terzo centro Yoan Makoundou e al giovane playmaker Matthew Strazel. Con la vittoria per 83-79 contro Nancy, il Monaco si conferma capolista nel proprio campionato grazie ad un record di 15-3.

Monaco - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Monaco - Olimpia Milano, gara di Eurolega in programma domani sera, giovedì 26 gennaio, alle ore 21, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Eleven Sports.