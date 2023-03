La vittoria per 74-96 contro l'ALBA Berlino porta gli uomini di coach Sergio Scariolo ad un record di 13-15 e l'ultimo posto disponibile per i play-off a sole due lunghezze. Nel Round 29 di Eurolega, l'avversaria di turno sarà il Monaco di coach Sasha Obradovic (record 18-10) reduce da tre vittorie consecutive, l'ultima contro il Baskonia per 93-102. Con l'assenza di Mike James per un infortunio alla caviglia, sarà Elie Okobo a dirigere le operazioni creando per se stesso e per la squadra in transizione. Al suo fianco un Jordan Loyd in grande spolvero cercherà di impensierire la difesa avversaria con la sua capacità di realizzare in penetrazione, dalla media e da dietro il perimetro. Yakuba Ouattara fungerà da collante tra le due metà campo spaziando maggiormente in quella difensiva. L'abilità di John Brown III nel pressare il portatore e difendere instancabilmente per tutta la partita unita alla grande fisicità di Donatas Motiejunas, daranno ai monegaschi le sicurezze necessarie per non consentire ai bolognesi di trovare il proprio ritmo di gioco. In uscita dalla panchina Alpha Diallo rappresenta la soluzione da élite 3&D che ben si sposa con la propensione di Chima Moneke nel trasformare l'azione da difensiva ad offensiva. Matthew Strazel con la sua imprevedibilità può dare nuove idee in fase di playmaking e portare via un marcatore grazie ai suoi movimenti lontano dalla palla; Donta Hall invece avrà il solito compito di chiudere i pick and roll sopra al ferro e stoppare ogni tentativo di ingresso in area degli avversari. Possibile spazio nelle rotazioni anche per Jaron Blossomgame e il centro Yoan Makoundou. La vittoria in trasferta per 74-85 sul parquet del Roanne ha confermato il Monaco in cima alla classifica della LNB Pro A con il record di 19-4.

Monaco - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Monaco - Virtus Bologna, gara di Eurolega, in programma domani, giovedì 16 marzo, alle 19, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Arena e in streaming su Eleven Sports.