Mondiale 2023, l'Italia vola ai quarti: sfiderà gli Usa

L’Italia batte il Portorico 73-57 e centra un traguardo che mancava dall’edizione iridata del 1998 in Grecia (25 anni): gli Azzurri volano ai quarti di finale del Mondiale da primi nel girone della seconda fase. Ora i ragazzi di Pozzecco dovranno sfidare gli Usa in un confronto che manca addirittura dal 2006. I quarti si giocheranno martedì prossimo, 5 settembre, alla Mall of Asia Arena alle 14.40 (ora italiana).

Migliori marcatori di serata Stefano Tonut e Pippo Ricci, entrambi con 15 punti. Doppia doppia per Simone Fontecchio, che porta a casa 12 punti e 12 rimbalzi. 11 punti per il Capitano Gigi Datome, alla 200esima partita in Nazionale (record che ritoccherà ancora…).

Il ct Gianmarco Pozzecco ha dedicato la vittoria a Matteo Spagnolo, che ieri ha perso il nonno: “Dedico a Matteo e alla sua famiglia questa vittoria. E’ un ragazzo straordinario e gli vogliamo tutti molto bene. Ancora una volta devo complimentarmi con i giocatori perchè anche stasera sono rimasti concentrati su ciò che avrebbero dovuto fare. Il quarto di finale sarà durissimo ma noi siamo concentrati su noi stessi e su ciò che dovremo fare in ogni caso”.

Gigi Datome, 200 stasera: “Siamo molto contenti per questa vittoria. Non è stato facile il girone e non sono state facili queste due partite. Siamo stati bravi stasera a rimanere tranquilli e a lavorare sulla difesa. Tutto è partito da li. Sono orgoglioso di aver giocato la mia partita numero 200 ma devo ringraziare i miei compagni perchè ne ho ancora 3 da giocare”.

Così l’MVP FIBA di serata Pippo Ricci: “Siamo felicissimi per la vittoria. Il Portorico è una formazione con molto talento in attacco e che combatte su ogni pallone. Abbiamo rischiato di complicarci la partita ma grazie alla nostra difesa e a un paio di canestri in attacco siamo riusciti a sbloccarla. Personalmente sono partito da lontano e ora mi godo questa famiglia Azzurra. Continuiamo a sognare”.

La partita

Il 4-0 iniziale dei portoricani con Romero serve a scuotere gli Azzurri, che immediatamente rispondono con un 15-0 fatto di tante buone cose, soprattutto in difesa, dove l’Italia costruisce le proprie folate offensive. A trasformarle in canestri ci pensa Stefano Tonut, che nei primi 4 minuti è già a 10 punti. A questo punto si sveglia Waters e il Portorico si rimette in carreggiata con i suoi 7 punti e l’assist per Romero (18-13 al settimo minuto). Un paio di triple danzano sul ferro, quasi entrano e poi escono prima che Spissu e Capitan Datome mettano tutti d’accordo con i canestri del 22-15 a 30 secondi dalla prima sirena. Il gioco da tre di Ricci chiude il primo quarto 25-15. Dopo il quintetto, anche la panchina, come spesso accade a questa Italia, ha qualcosa da dire con Procida e Severini che sostengono l’Italia a +10 (30-20) al 13esimo. Il Portorico abbassa il quintetto e accorcia con la tripla di Howard (30-25) ma Melli è il solito baluardo in attacco e in difesa prima che Tonut costringa coach Colon a chiamare time-out sul 36-27. I “Boricuas” però non mollano e tornano a -3 con un break di 6-0 firmato Ortiz e Pineiro (36-30) dimostrando ancora una volta, dopo le gare con Sud Sudan e Rep. Dominicana, una resilienza encomiabile. L’intervallo arriva dopo la tripla di Datome e il canestro di Waters: 39-36 Italia.

Il secondo tempo si apre con 4 minuti conditi da soli due canestri, quelli di Tonut e Conditt. Pineiro porta il suoi a -1 e Thompson Junior completa l’opera con la tripla del sorpasso: 41-43 e tutto da rifare per gli Azzurri al 25esimo. Ogni pallone pesa un quintale e servono gli uomini di maggiore esperienza, che per fortuna rispondono presente: Melli è come sempre enorme e catturando l’ennesimo rimbalzo della serata in mezzo al traffico del canestro portoricano offre al Capitano la tripla del controsorpasso, che unita a quella di Fontecchio da respiro agli Azzurri (49-43). La tripla di Howard da lontanissimo chiude il terzo periodo 51-47. Alla 200esima presenza, Gigi è ancora tremendamente decisivo e la sua tripla in apertura è ossigeno. Quella successiva di Ricci è invece quella del nuovo +10 (57-47). Il numero 17 Azzurro si prende la scena con un’altra tripla e un canestro di tabella (65-53) a 5′ dalla fine. Si lotta e si difende di squadra con evidenti vantaggi. Il Portorico ha dato tutto e il finale è Azzurro. l’Italia approda ai Quarti di finale e dalla prossima partita le gare si disputeranno al Mall of Asia.