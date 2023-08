Mondiale, l'Italia parte bene: battuta l'Angola 81-67

L’Italia inizia nel migliore dei modi il suo cammino nel Mondiale 2023 nelle Filippine: vittoria contro l’Angola (81-67) e primi due punti in classifica nel gruppo A, in attesa del match tra Filippine e Repubblica Dominicana. Il primo successo arriva nell’immensa Philippine Arena, che in attesa della squadra locale fa registrare “appena” 21.000 spettatori. Una vittoria tutt’altro che scontata contro una squadra ben allenata e dagli ottimi mezzi fisici. Una vittoria importante per rompere il ghiaccio e continuare il percorso di crescita. Tra due giorni la sfida alla Rep. Dominicana (27 agosto, ore 10.00 italiane in diretta su Rai Due, Sky Sport Summer, NOW e DAZN).

Miglior marcatore di giornata il solito Simone Fontecchio, premiato come MVP del match con i suoi 19 punti, 5 rimbalzi e 2 assist. In doppia cifra anche Stefano Tonut (18) e Giampaolo Ricci (12). 7 rimbalzi per Achille Polonara e 7 assist per Marco Spissu.

Così il CT Gianmarco Pozzecco: “Voglio sentitamente fare i complimenti agli angolani perchè hanno fatto una buonissima partita. E non sono frasi di circostanza. Voglio poi scusarmi con i miei giocatori per avergli trasmesso tutto il mio nervosismo alla vigilia di un esordio mondiale così importante. Loro lo hanno assorbito e in campo si è visto ma poi sono stati straordinari e, come sempre, hanno fatto ciò che dovevano. Non è facile giocare in un’arena con spazi così grandi e senza troppi punti di riferimento. Non penso sia un caso che entrambe le squadre abbiano tirato così male. In ogni caso, noi abbiamo ottimi tiratori e questo rimane nonostante si possa incappare in una serata storta e con percentuali come quelle di stasera. Ora però si guarda avanti: dalla prossima gara avremo un approccio diverso, a cominciare da me”.

Stefano Tonut: “Era la prima partita del primo mondiale per molti di noi e ci sta che si abbia un po’ di emozione. Non siamo andati bene in attacco e neanche in difesa nel primo tempo ma ognuno ha fatto il suo lavoro e siamo contenti per questa vittoria. Una grande emozione giocare in un palazzetto del genere ma ora dobbiamo pensare alla prossima partita. Oggi siamo andati in doppia cifra io, Simone e Giampaolo ma questa è una squadra che può trovare ogni volta protagonisti diversi”.

Giampaolo Ricci: “Volevamo vincere e l’abbiamo fatto. Eravamo emozionati, il canestro era strettissimo e siamo stati bravi a reagire. In questi giorni penso a quattro anni fa, emotivamente è una cosa forte: è bello, voglio godermi ogni momento. Quando vai in campo devi trasformare ogni emozione in energia positiva, sono partito male ma ho provato a dare una mano alla squadra nelle piccole cose”.

Tre minuti e mezzo. E’ il tempo che impiega l’Italia per rompere il ghiaccio ed entrare in ritmo gara. In avvio l’Angola parte forte (6-13) ma la tripla di Spissu al minuto 6:30 lancia gli Azzurri verso un 14-0 piuttosto eloquente e che vale il sorpasso (20-13). Nel parziale c’è un po’ tutta la squadra, dalle folate di Tonut e Polonara, alla tripla di Datome e alla potenza di Melli. De Sousa dalla lunetta spezza l’incantesimo ma l’Italia c’è: la tripla di Severini chiude il primo quarto 23-17. Brutta sorpresa alla ripresa del gioco: il 9-2 angolano targato Bruno Fernando riporta avanti gli avversari (26-25). Sospinti da Tonut (suoi tutti i 6 punti dei primi 5 minuti della seconda frazione) gli Azzurri stringono le maglie e il resto del tempo fino alla sirena scorre punto a punto. Si va al riposo con il reverse di Tonut (12 punti in 20 minuti) sul 43-40 Italia. 3/20 dalla lunga distanza dato non familiare per i ragazzi di coach Pozzecco.

Melli e Fontecchio aprono bene il secondo tempo ma l’Angola non è da meno. Strappo e controstrappo e si torna al punto di partenza (49-49 al 24esimo). Continua il momento no da dietro i 6.75 e l’ultima mini sirena suona sul + 4: 61-57. Serve una scossa e arriva da Ricci. Punti pesantissimi i suoi, che aiutano l’Italia nel momento più caldo del match. Melli giganteggia in difesa e Fontecchio con Tonut aprono il divario. Per l’Angola non c’è più tempo, finisce 81-67.