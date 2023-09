Mondiali basket, l'Italia sconfitta dalla Lettonia: si gioca per il 7° posto

Nuova sconfitta per l'Italbasket ai Mondiali dopo la delusione nei quarti contro gli USA. Oggi, giovedì 7 settembre, gli azzurri di Pozzecco sono stati battuti dalla Lettonia, 87-82, nell'incontro che metteva in palio la finale per il quinto posto.

La selezione di coach Pozzecco, costretta a fare a meno all'ultimo minuto di un Fontecchio febbricitante, è caduto 87-82 contro gli uomini dell'italiano Luca Banchi, vicinissimi a conquistare la semifinale contro la Germania.

Datome da 20 punti e il grande cuore di tutta la squadra non sono stati sufficienti. Resta un po' di rammarico soprattutto per il buon inizio di gara degli azzurri, trascinati da un ispirato capitan Datome che si sono portati anche sul +13 di vantaggio all'interno del primo quarto. I lettoni pero' non si sono lasciati abbattere, cominciando la rimonta con un gran parziale di 22-4 a cavallo dell'intervallo e portandosi sul massimo vantaggio di +10, poi diventato +14 un paio di azioni dopo. L'Italia si è poi rifatta sotto, ritrovando energie e coraggio e riaprendo la sfida sul -2. A quaranta secondi dal termine una tripla di un grande Grazulis pero' spegneva gli assalti azzurri e premiava la Lettonia.

Ora l'Italia dovrà affrontare la perdente di Lituania-Slovenia.