Myenergy, Seby D’Agostino confermato assistant coach: "Grato alla società per la fiducia"

Myenergy Reggio Calabria è lieta di comunicare che l’Assistant Coach della squadra neroarancio, anche per la stagione sportiva 24/25, sarà il reggino Seby D’Agostino. Conferma nel segno della continuità per l’allenatore che da anni è preziosa guida tecnica per tanti giovani cestisti del territorio e che nello scorso anno è stato perno fondamentale dello staff tecnico della Myenergy...