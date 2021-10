Chi è Nathan Adrian, la nuova stella della Happy Casa Brindisi

Potrebbe essere l'uomo del definitivo salto di qualità per la Happy Casa Brindisi, che vuole confermarsi tra le "Fab Four" del basket italiano, come nella passata stagione. Nel roster di coach Vitucci sta emergendo tutta la qualità fisica, tecnica e tattica dell'ala grande Nathan Adrian, classe 1995, canotta numero uno dei pugliesi.

L'americano, arrivato in serie A dopo le esperienze in Francia e Ucraina, nelle prime tre giornate ha già messo in mostra il suo potenziale. Ala grande di 206 centimetri per 107 kg, il cestista di Morgantown ha una forza devastante che gli ha permesso da subito di reggere il confronto con avversari di rango già in questo avvio di campionato.

Intelligenza e versatilità le sue doti preziose: Adrian sa leggere i momenti della gara per fare sempre la mossa più giustia. Mai una giocata individuale fine a se stessa, ma sempre pensata in ottica di squadra. Sono già 11 gli assist e soltanto 4 le palle perse.