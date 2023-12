Nutribullet Treviso - Dolomiti Energia Trentino, segui la partita in diretta tv e in streaming

La NutriBullet Treviso Basket, dopo aver conquistato il secondo successo stagionale a Cremona, ospita al Palaverde la Dolomiti Energia Trentino, che viene dalla vittoria di Pesaro e dalla trasferta perdente di Bourg-En-Bresse in Eurocup. Gara numero 10 tra Treviso e Trento, con i veneti avanti 6-3 e i bianconeri mai vincenti al PalaVerde (4 k.o. su 4 partite). Le due società si sono affrontate in 7 gare di stagione regolare e 2 gare di qualificazione della Supercoppa 2020/21. Sono 5 i precedenti tra i due allenatori, con Vitucci avanti per 3 vittorie a 2 su Galbiati.

Sono tre gli ex della partita. Nella NutriBullet Treviso Basket c'è Andrea Mezzanotte, alla Dolomiti Energia dal 2018 al giugno 2023. Ha giocato a Trento fino all’annata 2021/22. In totale ha collezionato in Serie A 113 presenze con la canotta bianconera firmando 3.2 punti in 12 minuti a partita.

Nella Dolomiti Energia Trentino Derek Cooke Jr. nella passata stagione a Treviso, siglando 7.5 punti e 7 rimbalzi di media in 17 presenze, e Davide Alviti, con l’allora De’Longhi promosso dalla Serie A2 nell’annata 2018/19. L’attuale numero 4 bianconero ha completato anche la stagione successiva di Serie A con i biancoblu viaggiando a 5.4 punti di media.

Francesco Vitucci, coach NutriBullet Treviso Basket: "Dopo due vittorie consecutive cerchiamo continuità di prestazioni e rendimento e stiamo lavorando in questo senso. Non è stata però una settimana facile perchè acciacchi e influenze varie ci hanno un po' condizionato nel lavoro settimanale di avvicinamento alla partita. Comunque tutti stanno lavorando con impegno per esserci domenica e nonostante qualche problema ci faremo trovare pronti all'impegno di domenica di fronte al nostro pubblico contro Trento. Loro sono una buona squadra, costruita con americani di grande impatto e con giocatori italiani di livello tra cui alcuni che ormai conoscono bene l’ambiente e il campionato italiano, se si trovano così in alto in classifica non sono lì certo per caso. E’ una squadra che sfrutta molto l’atletismo e gli uno contro uno, a cui piace giocare ad alti ritmi, per questo dovremo essere bravi a limitare le loro qualità in transizione offensiva e smorzare la loro fluidità di gioco. Per domenica noi, contando di essere al completo, siamo pronti a dare il massimo perchè vogliamo continuare a vincere per recuperare il terreno perduto".

Fabio Bongi, assistant coach Dolomiti Energia Trentino: "Treviso è un campo storicamente difficile da espugnare, in più la squadra ha aggiunto due giocatori che in passato hanno sempre aiutato i rispettivi club a raggiungere i propri obiettivi, Robinson e Olisevicius. Giocatori che si sono subito presi responsabilità e sono risultati immediatamente incisivi: il nuovo assetto sta dando a Treviso una squadra con consapevolezza, ritmo ed equilibrio sui 40' di gioco. Hanno vinto in casa, ma anche su un campo come quello di Cremona dove non vinceranno in molti quest'anno. La squadra sta cercando settimana dopo settimana di avere sempre più consistenza e solidità, cercando anche senza tempo per allenarsi di continuare a fare passi in avanti nella crescita dei singoli e del gruppo".

Nutribullet Treviso - Dolomiti Energia Trentino, segui la partita in diretta tv e in streaming

Nutribullet Treviso - Dolomiti Energia Trentino, partita della 12a giornata di serie A, si gioca domani - domenica 17 dicembre - alle 16,30 e viene trasmessa in diretta streaming su DAZN.