Nutribullet Treviso - GeVi Napoli: segui la partita in tv e in streaming

La NutriBullet Treviso Basket, dopo la sconfitta di Bologna, torna al PalaVerde per affrontare la Generazione Vincente Napoli, reduce dalla vittoria contro Varese.

In 4 gare di campionato e 2 di Supercoppa nei precedenti tra Treviso e Napoli, con il computo totale che dice 3-3. Nelle sfide giocate in casa, la NutriBullet è avanti 2-1.

Francesco Vitucci, coach NutriBullet Treviso Basket: "Torna utile in questo caso la frase di un coach come Gregg Popovich che dice: dopo una serie di sconfitte in fila, i miei giocatori dovrebbero essere stanchi di prendere calci nel sedere. Ecco, mi aspetto una reazione d'orgoglio da parte dei miei giocatori dopo questo brutto avvio di stagione. Napoli è un'ottima squadra, non la definirei una rivelazione perchè ha fatto investimenti importanti e allestito un roster interessante, ha tanta qualità in attacco e su questo dovremo concentrarci sotto l'aspetto difensivo perchè ci sono molti giocatori con punti nelle mani che dovremo tenere d'occhio in maniera particolare. Nonpossiamo non avere extra motivazione a questo punto, la squadra deve scendere in campo per mettere tutto quanto è nelle sue possibilità per portare a casa il risultato che vogliamo."

Igor Milicic, coach Generazione Vincente Napoli Basket: "Siamo consapevoli di quello che domani ci troveremo di fronte. Treviso è una squadra in difficoltà, ma conosciamo bene le qualità individuali del loro roster, con giocatori assolutamente in grado di poter vincere una partita da soli. Il nostro compito sarà quello innanzitutto di liberare la mente dai pensieri su chi possiamo essere noi, o quello che in questo momento, posso rappresentare loro individualmente. Noi dobbiamo solo pensare di mettere in campo uno sforzo di squadra per cercare di portare a casa la vittoria."