Dopo la sconfitta in volata contro Pistoia, la NutriBullet Treviso Basket chiude il girone d’andata ospitando l’Openjobmetis Varese, che viene dal netto successo contro Reggio Emilia. Sette i precedenti tra le due società in Serie A tutti giocati in stagione regolare. L’Openjobmetis è avanti per 4-3 nel totale e 3-1 nelle sfide giocate al Palaverde. Treviso ha vinto in casa soltanto in un’occasione contro Varese, nella stagione 2021/22.

Diversi gli ex in campo. Nella NutriBullet Treviso Basket c'è coach Francesco Vitucci, che ha allenato a Varese nell’annata 2012/2013, completando una regular season da favola al 1° posto e venendo eliminato per 4-3 da Siena in una tiratissima semifinale playoff. Quella cavalcata di quasi un decennio fa gli era valsa anche il premio di coach dell’anno. Raggiunse 30 vittorie su 42 partite allenate. Nell'Openjobmetis occhio a James Young, che ha iniziato l’annata corrente a Treviso, firmando 9.7 punti e 2.4 rimbalzi di media in 7 presenze. C'è anche Davide Moretti, che ha giocato un totale di 59 partite in due stagioni (2015/16 e 2016/17) con la maglia di Treviso in Serie A2, siglando 9.3 punti e 2 assist di media.

Francesco Vitucci, coach NutriBullet Treviso Basket: "Per noi sarebbe importante chiudere il girone d’andata con una vittoria e rimetterci almeno in parte in carreggiata. Purtroppo l’ultima partita ci ha visti interrompere una striscia di vittorie importante, ma dobbiamo assolutamente riprendere il cammino per non restare troppo indietro. La squadra sta bene, escluso qualche normale acciacco, arriviamo da una settimana di buoni allenamenti e ci presentiamo con il giusto spirito e con voglia di riscatto. Varese arriva da due vittorie brillanti e dovremo stare molto attenti e concentrati in difesa, cercando di controllare il ritmo della partita il più possibile, così come in attacco dovremo essere efficaci, sprecando il meno possibile".

Nutribullet Treviso - Openjobmetis Varese: dove vedere la partita in tv e in streaming

Nutribullet Treviso - Openjobmetis Varese, gara di serie A, si gioca domani - sabato 6 gennaio - alle ore 20.30. La partita verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in diretta tv su Eurosport 1.