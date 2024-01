Il doppio turno di Eurolega ha portato in dote la sconfitta al Pireo contro l'Olympiacos (79-74) e la vittoria interna sul Bayern Monaco (76-62), così i ragazzi di coach Ettore Messina affronteranno un ulteriore doppio turno con un record di 8-11 e il dodicesimo posto in classifica. Al Forum arriverà questa sera il fanalino di coda ALBA Berlino (record 3-16), uscito sconfitto sia dallo Zalgiris Kaunas (77-71) sia dalla Virtus Segafredo Bologna (68-83); all'andata i tedeschi piegarono Milano con il punteggio di 85-83. La squadra allenata da coach Israel Gonzalez si affiderà alla freschezza di Matteo Spagnolo per ravvivare la manovra offensiva; il classe 2003 verrà accompagnato dalla guardia Sterling Brown con cui solitamente si divide oneri e onori in fase di creazione e realizzazione.

Justin Bean rappresenterà l'opzione 3&D del quintetto, mentre presiedere l'area sarà compito dei lunghi Yanni Wetzell e Johannes Thiemann. In uscita dalla panchina, le responsabilità saranno tutte dell'esterno americano Matt Thomas, giocatore letale dai 6.75 metri e al tempo stesso attento sulle due fasi del campo; il gigante Khalifa Koumadje proteggerà le plance raccogliendo quanti più rimbalzi possibili e verrà aiutato dall'ala forte Tim Schneider. Il ruolo di ricambio negli spot di guardia spetteranno al duo composto da Jonas Mattisseck e Malte Delow. In Bundesliga, l'ALBA Berlino ha perso nettamente contro il Brose Bamberg per 97-77 scivolando al quinto posto in classifica con record 8-4, ma con tre partite ancora da recuperare.

Olimpia Milano - Alba Berlino: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Olimpia Milano - Alba Berlino, gara di Eurolega, si gioca oggi - martedì 9 gennaio - alle 20,30 e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su DAZN