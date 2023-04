Olimpia Milano - Barcellona: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Dopo le sconfitte con Anadolu Efes e Maccabi Tel Aviv, il sogno play-off per la squadra di coach Ettore Messina (record 14-18) si è definitivamente spento. Nell'ultima gara europea giocata al Forum si troverà di fronte un Barcellona (22-10) reduce da quattro successi consecutivi e in piena corsa per il primo posto. A guidare il gruppo allenato da Sarunas Jasikevicius sarà la stella Nikola Mirotic, presenza ingombrante sia in attacco sia in difesa con colpi da campione che possono decidere l'intero corso di una partita. Nel ruolo di creatori ci saranno Nicolas Laprovittola e Tomas Satoransky, entrambi legittimati nello scambiarsi i compiti ed agire come playmaker, come realizzatori e come difensori aggiunti. Alex Abrines prenderà la sua posizione di 3&D e commetterà falli con frequenza per spezzare il flusso di gioco; Jan Vesely oltre a proteggere il ferro, sarà costante protagonista sui pick and roll minacciando la sicurezza degli avversari in area. Il tanto talento in uscita dalla panchina verrà utilizzato per dare ulteriori facce al quintetto catalano. Rokas Jokubaitis porterà novità nella gestione del pallone e userà il suo fisico per mettere pressione al portatore opposto; Cory Higgins avrà il ruolo di scorer principale così da spaccare in due la partita o aumentare il fatturato alla voce punti segnati.

La tenacia di Nikola Kalinic sposterà completamente l'equilibrio della gara, potendo agire con estrema semplicità sia da terminale offensivo sia da aiuto difensivo. Mentre Kyle Kuric sarà la soluzione da sfruttare per tiri oltre l'arco in uscita dai blocchi, il turco Sertac Sanli darà ai playmaker la possibilità di servirlo sui movimenti da rollante o in 'pop' per una tripla non contestata. Possibile l'utilizzo di Mike Tobey e di Oscar Da Silva per aggiungere centimetri nel pitturato e avere ulteriori sul pick and roll e sul pick and pop. In Liga ACB, il Barcellona ha ottenuto la vittoria nella gara in trasferta contro Tenerife (76-79) rimanendo saldamente al comando del campionato (record 21-4) in compagnia di Real Madrid e Baskonia.

Olimpia Milano - Barcellona: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Olimpia Milano - Barcellona, gara di Eurolega, in programma venerdì 7 aprile, alle ore 20.30, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su Eleven Sports.