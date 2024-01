Il gruppo guidato da coach Ettore Messina ha subito una sconfitta per 84-72 nello scontro diretto con il Valencia senza però comprometterne la differenza canestri e ora con un record di 9-13 si trova appaiata ad altre tre rivali. Al Forum arriverà il Barcellona (record 15-7) ampiamente sconfitto dall'Anadolu Efes per 98-74 e in piena ricerca di riscatto. Roger Grimau senza Nicolas Laprovittola metterà il pallino del gioco nelle mani di Tomas Satoransky, il cui gioco ben si sposerà con la presenza sul parquet del connazionale Jan Vesely; il pick and roll tra i due cechi sarà una delle soluzioni più battute lungo il corso della gara.

Il compito di primo violino offensivo spetterà a Nikola Kalinic, esterno serbo le cui qualità sui due lati del campo permetteranno di dare alla squadra efficienza tanto in attacco quanto in difesa; Dario Brizuela lo sosterrà per sgravarlo delle incombenze al tiro, così come Jabari Parker darà il suo contributo sotto entrambe le plance e garantendo una molteplicità di soluzioni al proprio allenatore. In uscita dalla panchina, Rokas Jokubaitis olierà gli ingranaggi della second unit dividendosi tra la fase di creazione e quella di realizzazione. A proteggere il ferro ci penseranno Willy Hernangomez e Oscar Da Silva, i quali faranno staffetta per dare sia qualità sia centimetri al frontcourt catalano; infine spazio per Joel Parra come ultimo baluardo delle rotazioni, ala versatile che potrà aggiungere fisicità a rimbalzo e contribuire in modi differenti anche all'interno dell'area avversaria. Nell'ultimo turno della Liga ACB, il Barcellona ha ottenuto un successo esterno per 61-94 sul Coviran Granada rimanendo la terza forza del campionato spagnolo con un record di 13-6.

Olimpia Milano-Barcellona: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Olimpia Milano-Barcellona, gara di Eurolega, si gioca domani - venerdì 26 gennaio - alle ore 20.30. Diretta tv su Sky Sport Uno, streaming su DAZN.