Olimpia Milano – Bayern Monaco: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Dopo aver trionfato per 75-82 nel recupero del Round 24 di Euroleague sul parquet del Fenerbahçe Beko Istanbul, salendo ad un record di 13-16 e tenendo ancora accesa la fiammella di speranza per i play-off, l'Olimpia Milano riceverà la visita al Forum di Assago del Bayer Monaco. Domani, venerdì 24 marzo, la compagine guidata da coach Andrea Trinchieri arriverà con il dente avvelenato, dopo aver perso il derby tedesco contro l'ALBA Berlino 75-76. Un ko che la lascia ferma al quindicesimo posto con un record di 11-18. Ad architettare le sortite offensive dei bavaresi sarà il playmaker americano Cassius Winston, diventato un punto fermo del quintetto grazie alla sua capacità di facilitare il gioco dei compagni, segnare canestri pesanti e contribuire alla fase difensiva. Nei ruoli di esterni i teutonici schierano Andreas Obst e Nick Weiler-Babb: se il primo è chiamato principalmente a fare male dai 6.75 metri, il compagno è invece una presenza asfissiante su entrambi i lati del campo tra soluzioni da dietro l'arco e pressing sul portatore. A protezione del pitturato il centro Freddie Gillespie, dotato di grande atletismo e tempismo nel leggere le giocate degli avversari ma piuttosto altalenante dal punto di vista offensivo; Isaac Bonga verrà sfruttato per la sua fisicità sotto i tabelloni e sui cambi difensivi, oltre che per i pericoli da poter creare in attacco. I pericoli maggiori possono arrivare in uscita dalla panchina: l'utilizzo dell'anima della squadra, Vladimir Lucic, a gara in corso servirà per costringere a cambiare i piani della squadra avversaria; in egual modo, la prolificità di Corey Walden sarà utile per creare situazioni di vantaggio in attacco e aprire il campo per i tiratori. I tedeschi Niels Giffey e Niklas Wimberg avranno il compito di stracciare la retina sugli scarichi, ma anche di riempire l'area con i loro movimenti senza palla; il nuovo arrivo Zylan Cheatham aumenterà il tasso di atletismo in prossimità del ferro e la possibilità di andare in tap-in o in tap-out sulle palle vaganti. Possibile il ritorno in rotazione di Ognjen Jaramaz, così come possibile sarà l'impiego di DJ Seeley come creatore primario in uscita dalla panchina; mentre è ancora incerta la presenza del centro Othello Hunter. In Bundesliga, il Bayern Monaco ha dominato la sfida contro il Syntainics MBC vincendo 87-66, confermandosi così al terzo posto in classifica con il record di 17-6.

Olimpia Milano – Bayern Monaco: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Olimpia Milano - Bayern Monaco, gara di Eurolega, in programma domani, venerdì 24 marzo, alle ore 21, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Eleven Sports.