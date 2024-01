Olimpia Milano-Bayern Monaco: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Condizionata dalle assenze proprio nel momento in cui il calendario è più fitto (contro il Bayern si gioca la seconda gara della settimana ma ce ne saranno altre due la prossima), l’Olimpia è chiamata ad una prova di estremo orgoglio per tentare di superare il Bayern Monaco, esattamente come la scorsa settimana era riuscita a superare Baskonia. In emergenza, la squadra ha sempre prodotte gare generose, cercando di trovare dove possibile le risorse per compensare la penuria di realizzatori (Shavon Shields e Nikola Mirotic insieme valgono circa 35 punti e oltre cinque triple a partita) o in generale di tiratori (Maodo Lo, Billy Baron). Contro Baskonia, la coppia Melli-Voigtmann, con il Capitano che in questi giorni spazia tra la posizione di ala piccola e quella di centro, avevano segnato i 40 punti necessari per assicurarsi la partita; al Pireo, dove l’Olimpia era pari all’imbocco del rettilineo d’arrivo, sono stati Flaccadori, Tonut e Bortolani, 38 punti complessivi, a dare alla squadra la chance di vincere una partita improba. Serviranno ancora prestazioni del genere per soverchiare il Bayern, che ha superato le sue problematiche fisiche recuperando tutti i giocatori che avevano avuto problemi fisici (Bolmaro, Obst e Lucic erano tutti assenti nella gara disputata in Germania a dicembre).

La squadra guidata da Pablo Laso è reduce da una battaglia a Bologna, dove ha comandato per 35 minuti per poi soccombere nelle battute finali. Si sfidano due squadre quindi che nel primo turno della settimana hanno lasciato sul terreno qualche rimpianto. L’Olimpia vorrebbe anche prendersi la rivincita rispetto alla partita di Monaco, dove perse al supplementare una gara che aveva virtualmente vinto e il Bayern riacciuffò con un canestro rocambolesco da tre di Serge Ibaka, quello dell’overtime. L’elenco degli assenti non presenta novità. Saranno gli stessi di Atene, anche se Pippo Ricci, che in Grecia era in panchina ma non utilizzabile, questa volta potrebbe essere impiegato.

Così Ettore Messina alla vigilia: “Il Bayern è una squadra fisica, atletica, con tiratori eccellenti e molto forte a rimbalzo. Noi restiamo in emergenza per cui, come già successo contro Baskonia, contiamo anche sull’apporto del pubblico. I ragazzi stanno dando tutto per superare le difficoltà del momento, la stanchezza, stanno giocando con grande cuore e si meritano ancora una volta quel sostegno della nostra gente che non è mai mancato. Ci serve un’altra prestazione orgogliosa e attenta, mentre restiamo in paziente attesa di recuperare gli infortunati”.

Olimpia Milano-Bayern Monaco: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Olimpia Milano-Bayern Monaco, gara della 19a giornata di Eurolega, si gioca domani - venerdì 5 gennaio - alle ore 20:30 al Forum e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su DAZN.