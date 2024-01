Olimpia Milano - Bertram Derthona: dove vederla in diretta tv e in streaming

L’Olimpia Milano, reduce dalla vittoria di Trento in campionato e dal doppio turno di Eurolega contro ALBA Berlino e Stella Rossa Belgrado, ospita la Bertram Derthona Tortona, che viene dal successo contro Scafati e dal k.o. in Gara 2 di play-in di BCL sul parquet del Galatasaray. Sono le 6 gare giocate tra le due società, 5 in campionato e la finale di Coppa Italia del 2022. Milano ha conquistato la vittoria in tutte queste occasioni. Ettore Messina e Walter De Raffaele si sono incrociati 15 volte in Serie A, 11 delle quali conquistati dall’attuale coach dell’Olimpia.

La sfida di andata, giocata domenica 22 novembre nel corso della 4ª giornata, è stata conquistata in volata dall’Olimpia con il punteggio finale di 75-79 grazie ai 14 punti di un decisivo Poythress nel finale e ai 14 punti di Melli.

Milano senza quattro giocatori: Nikola Mirotic è out per la riacutizzazione di una tendinopatia achillea sinistra; Maodo Lo è out per una lesione al muscolo adduttore breve della coscia sinistra; Shavon Shields è out per un infortunio muscolare agli adduttori della coscia destra; Billy Baron è out a causa di un colpo ricevuto al gomito destro già operato in estate.

Mario Fioretti, assistant coach EA7 Emporio Armani Milano: "Anche se Tortona è una squadra che sta cercando un nuovo equilibrio dopo il cambio di allenatore, avvenuto solo da poche settimane, dovremo fare grande attenzione ai due giocatori che in questo momento sono i motori del loro sistema, Colbey Ross e Tommy Baldasso, efficaci sia in campo aperto che a difesa schierata. Come abbiamo fatto spesso nell’ultimo periodo dovremo essere bravi ad affrontare diversi tipi di difesa schierata, muovendo la palla nel modo corretto”.

Walter De Raffaele, coach Bertram Derthona Tortona: “Milano è una squadra di grande struttura e qualità tecnica, non a caso è protagonista in EuroLega. È completa in ogni ruolo e fisicamente prestante, ha la capacità di punire ogni errore e attraversa un buon momento a livello di risultati. Inoltre, ha aggiunto Napier che gli dà leadership ed equilibrio in regia, e vanta in roster una serie di grandi campioni. Sarà importante l’idea di impattare a livello fisico l’esuberanza in ogni ruolo che ha Milano. Servirà avere coraggio nel giocare una partita strutturata contro una formazione di altissimo livello, avendo intelligenza e grande presenza fisica e mentale”.

Olimpia Milano - Bertram Derthona: dove vederla in diretta tv e in streaming

Olimpia Milano - Bertram Derthona, 1a di ritorno in serie A, si gioca domani - domenica 14 gennaio - alle ore 17.00. Diretta su DAZN e Eurosport 2.