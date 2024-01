L’Olimpia Milano, reduce dalla trasferta vincente di Pesaro e la partita casalinga contro il Barcellona in Eurolega, affronta al Forum di Assago il Banco di Sardegna Sassari, che viene dalla sconfitta di Treviso e che vedrà debuttare il nuovo coach Nenad Markovic. Questa è la sfida numero 62 tra le due società in Serie A, con Milano avanti sia nel computo totale (41-20) che negli scontri diretti giocati in casa (20-11). L’ultima vittoria di Sassari a Milano è stata nei playoff della stagione 2018/19, in Gara 2 di Semifinale (101-112). Le due squadre si sono affrontate nel lunch match della 10a giornata, domenica 3 dicembre 2023, quando la Dinamo si impose per 89-83 con i 24 punti di un super Tyree e i decisivi Charalampopoulos (13 punti) e Gentile (11 punti).

Mario Fioretti, assistente allenatore Olimpia Milano: “Ci troviamo ancora una volta ad affrontare una squadra reduce da un cambio della guida tecnica con tutte le incognite del caso. Sassari dopo l’innesto di Brandon Jefferson si è assicurata qualità in ogni ruolo per cui non sarà una partita facile da giocare a meno di 48 ore dall’impegno precedente. Ci concentreremo sull’esecuzione delle nostre cose provando a ripetere quanto di buono fatto vedere soprattutto nel primo tempo di venerdì”.

Nenad Markovic, coach Banco di Sardegna Sassari: “Avranno sicuramente una motivazione in più per batterci e saranno molto concentrati, non cambia che giochino con il Barcellona in Eurolega, sono abituati, è un top team che ha inserito dei giocatori, recuperato altri, sarà ovviamente una partita molto difficile. Noi cercheremo di tirare fuori una prestazione positiva, queste tre partite prima della sosta mi aiuteranno a capire i ragazzi, le loro reazioni e trarre un giudizio completo su quello che potremmo fare”.

Olimpia Milano - Dinamo Sassari: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Olimpia Milano - Dinamo Sassari, gara della 18a giornata di serie A, si gioca oggi alle ore 17 e viene trasmessa in diretta su DAZN.