Olimpia Milano - Efes Istanbul: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Non c’è tempo per respirare: l’Olimpia deve dimenticare la battaglia di Bologna, a lungo condotta, a lungo sofferta, giocata bene come atteggiamento, poco continua semmai in termini di esecuzione, per concentrarsi sull’arrivo al Mediolanum Forum dell’Anadolu Efes. L’avversaria rievoca tante battaglie: due anni fa sulla strada che l’avrebbe portata al titolo europeo, il secondo consecutivo, l’Efes eliminò nei playoff proprio l’Olimpia. In quella squadra c’era Kruno Simon, che all’intervallo verrà omaggiato per la sua nomina nella Hall of Fame del club. L’Efes è reduce da una squillante vittoria a Monaco che l’ha rilanciato anche in termini di classifica. E’ una squadra in fase di rinnovamento ma con una forte impronta dei veterani come Shane Larkin, Rodrigue Beaubois, Will Clyburn e tanta profondità nel settore lunghi dove il coach Erden Can, a lungo al Fenerbahce come assistente e di recente anche nella NBA a Utah, può alternare tre giocatori diversi, tutti di alto livello come il tiratore Pleiss, il croato Zizic e il saltatore americano Tyrique Jones. L’Olimpia è rientrata da Bologna nella notte di martedì e si è allenata nella propria facility in mattinata. Ovviamente, non sarà ancora disponibile Billy Baron. Sarà un'altra partita speciale per Kyle Hines, primo giocatore a raggiungere le 400 presenze in EuroLeague.

I turchi sono reduci dal successo per 86-82 all'overtime sullo Zalgiris Kaunas e con un record di 3-4 rincorrono l'ottavo posto per una questione di differenza canestri, ma affronteranno prima il Monaco (martedì sera alle ore 19). A tenere tra le mani le redini del gioco di coach Erdem Can c'è Shane Larkin – bandiera della compagine di Istanbul – la cui prolificità può mettere in grande pericolo anche la difesa più organizzata; Darius Thompson crea per se stesso e per i compagni giocando un pick and roll letale con il lunghissimo Ante Zizic, presenza ingombrante negli ultimi due metri di entrambi i pitturati. Derek Willis è lo stretch four per eccellenza, non facendo però mancare la sua presenza a rimbalzo in aiuto del centro; Erkan Yilmaz chiude il quintetto come collante facendo tanto lavoro sporco per la squadra. Dalla panchina è Will Clyburn ad assumersi il ruolo di sesto uomo dando un contributo fondamentale sui due lati del campo, combinando una forte difesa a doti realizzative fuori dal comune. Elijah Bryant e soprattutto Rodrigue Beaubois rappresentano le ulteriori soluzioni offensive a disposizione di coach Can all'interno di un foltissimo reparto esterni. Tyrique Jones e Tibor Pleiss fanno staffetta nel ruolo di centro: l'americano – più mobile ed esplosivo – chiude sopra al ferro dopo aver rollato perfettamente, mentre il tedesco viene sfruttato assiduamente come arma per 'poppare' e concludere dai 6.75 metri. Chiudono le rotazioni Justus Hollatz e Ercan Osmani. Nell'ultima giornata del campionato nazionale, l'Anadolu Efes ha vinto 85-75 contro il Tofas rimanendo al comando della classifica con il Fenerbahce (record 6-1).

“L'Efes - ha detto Messina alla vigilia - è una squadra che gioca con ritmo, tiratori e lunghi diversi che usano in base alle loro necessità, ad esempio Tibor Pleiss che con il suo tiro da fuori può aprire qualunque difesa a beneficio dei compagni. Noi attraversiamo un momento in cui non riusciamo a chiudere le partite o a giocare con continuità di rendimento come vorremmo. Come sempre quando le cose non vanno bene, è importante giocare con umiltà, con durezza e con voglia di aiutarci a vicenda".

Olimpia Milano - Efes Istanbul: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Olimpia Milano - Efes Istanbul, gara di Eurolega, si gioca domani, giovedì 16 novembre, alle ore 20.30, in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su DAZN.