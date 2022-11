Olimpia Milano - Efes Istanbul: dove vederla in tv e in streaming

Torna in campo in Europa l'Olimpia Milano. La squadra allenata da coach Ettore Messina è chiamata ad un doppio impegno casalingo in cui accoglierà entrambe le compagini turche al Forum questa settimana. Si parte domani sera contro l'Efes, campione d'Europa in carica, che condivide con Milano lo stesso record (3-5), ma viene dalla convincente vittoria ai danni del Barcellona con cui punta a risalire dopo un periodo altalenante.

L’Olimpia è reduce da quattro sconfitte consecutive, ma ha vinto ambedue le gare del turno doppio precedente, tutte in trasferta. È chiaro che il roster, soprattutto nel settore degli esterni, risulta fortemente debilitato: Billy Baron è il miglior tiratore da tre punti della squadra con il 60.0%, Gigi Datome è uno dei migliori bomber della storia, Shavon Shields lo scorso anno nei playoff ha firmato la vittoria dell’Olimpia in Gara 2 proprio contro l’Efes. E in aggiunta a tutto ciò manca anche Stefano Tonut. La buona notizia è che debutterà Tim Luwawu-Cabarrot, medaglia d’argento olimpica ed europea, un giocatore con una buona esperienza NBA e nel pieno della maturità.

Ancora probabilmente privi di Shane Larkin (operato al dito sinistro della mano, ma in via di ritorno), i turchi fanno grande affidamento su Vasilije Micic e Elijah Bryant, giocatori in grado di cambiare le sorti di un incontro con giocate ad alto coefficiente di difficoltà. Will Clyburn è determinante sui due lati del campo: il suo apporto in difesa costringe gli avversari a cambiare piano di gioco, mentre in attacco può fare male sia in penetrazione sia da oltre l'arco; nelle rotazioni di coach Ergis Ataman non mancano gli specialisti come Amath M'Baye e la nuova aggiunta Isaiah Taylor. Sotto canestro si danno il cambio Ante Zizic, Tibor Pleiss e Bryant Dunston, mentre Achille Polonara aggiungerà centimetri nel pitturato avversario e raccoglierà da oltre l'arco gli scarichi dei compagni. Nel campionato nazionale l'Anadolu Efes è terzo in classifica con un record di 5-1 dopo sei partite.

Olimpia Milano - Efes Istanbul: dove vederla in tv e in streaming

Olimpia Milano - Efes Istanbul, in programma domani, martedì 22 novembre, alle ore 20.30, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Eleven Sports.