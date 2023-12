Olimpia Milano, esteso il contratto di Ettore Messina fino al 2026

"Il contratto del signor Ettore Messina è esteso fino al 30 giugno 2026". Lo dice il presidente del cda dell'Olimpia Milano, Leo Dell'Orco, confermando all'allenatore la fiducia nonostante un record di 5 sconfitte in 10 gare (ieri il ko a Sassari), che salgono a 13 con la Coppa.

L'accordo è stato in realtà siglato qualche mese fa, nel periodo in cui Milano ha conquistato scudetto e terza stella, a prolungare un contratto in scadenza nel 2024, ma annunciato solo oggi. Una mossa in contrasto con le insistenti voci che darebbero Messina in odore di dimissioni dal ruolo di coach.

La carriera di Messina

Ettore Messina allena l'Olimpia Milano dal 2019: il coach arrivava da una carriera vincente in giro per l'Europa (Virtus Bologna, Treviso, Cska Mosca, Nazionale italiana) e l'esperienza da assistente ai San Antonio Spurs con Gregg Popovich. Giorgio Armani ha affidato all'ex Ct della Nazionale il doppio ruolo di allenatore e President of the Basketball Operations. Finora con l'Olimpia ha conquistato due scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa, trascinando la squadra alle Final Four di Eurolega nel 2020-21.