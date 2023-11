Olimpia Milano - Estra Pistoia: dove vedere la partita in diretta

L’EA7 Emporio Armani Milano, dopo il successo contro Venezia e la trasferta di Belgrado in Eurolega contro la Stella Rossa, sfida al Mediolanum Forum l’Estra Pistoia, che viene dalla vittoria interna contro Sassari. Sono 18 le gare giocate tra Milano e Pistoia, 14 delle quali conquistate dall’Olimpia. L’Olimpia ha sempre vinto in casa contro i toscani (10-0).

Due i precedenti tra Ettore Messina e Nicola Brienza, giocati a cavallo delle stagioni 2018/19 e 2019/20, con il primo vincente sul secondo (quando allenava Trento) in entrambe le occasioni.

L’Olimpia è rientrata da Belgrado subito dopo la grande vittoria sulla Stella Rossa, con il morale alto, Diego Flaccadori prontamente recuperato, ma anche tanta stanchezza dovendo andare in campo contro Pistoia a circa 42 ore dalla battaglia in terra serba. Pistoia rievoca la grande serie di playoff del 2014 quando l’Olimpia riuscì a liquidarla, sulla strada dello scudetto, solo in cinque partite dopo essere stata sotto nel primo periodo della partita decisiva. Da allora sono passati tanti anni, Pistoia si è autoretrocessa, ma poi è risalita, vincendo il campionato di A2.

Coach Nicola Brienza guida un gruppo combattivo, che è partito con qualche intoppo ma poi ha vinto tre gare su quattro puntando su coesione, spirito e gerarchie ben definite. L’Olimpia ha appena messo assieme la prima significativa striscia vincente della stagione, tre partite vinte segnando 93.3 punti per gara, e ovviamente intende prolungarla in questa settimana prima di un altro lungo tour esterno.

Nicola Brienza, coach Estra Pistoia: "Veniamo da una buona settimana di lavoro, c’è stata soltanto un po’ di influenza per Charlie Moore che, probabilmente, già domenica stava accusando i primi sintomi ma è tornato presto in gruppo ed un problemino per Saccaggi ma, fortunatamente, niente di che. Siamo pronti per andare a goderci il Forum e Milano con la consapevolezza delle difficoltà che ci aspetteranno e della qualità dell’avversario. Allo stesso tempo, però dobbiamo vivere questa partita anche con felicità, ovvero andare in un contesto sportivamente parlando bello e stimolante per il club, per lo staff, i giocatori ed i tifosi: andiamo dai migliori e, in questi casi, c’è sempre il piacere di provare a fare il meglio possibile”.