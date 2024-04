Olimpia Milano, in Eurolega la media spettatori più alta di sempre

Con la partita di venerdì prossimo l’Olimpia supererà quota 170.000 spettatori nell’arco delle 17 gare di regular season di EuroLeague, ovvero oltre 10.000 di media per la prima volta nella propria storia. Il primato precedente in termini di media risale alla stagione 2016/17, la prima con il format attuale, con 9.485 presenze per partita. Lo scorso anno ci fu il primato per numero di presenti in assoluto ovvero 159.615 per una media di 9.389. In attesa della gara di venerdì l’Olimpia conta 160.839 presenze per una media di 10.052 che verrà ulteriormente migliorata.

A partire della stagione 2009/10, la prima con i dati esatti, la media presenze è stata la seguente:

2009/10: 2.516

2010/11: 2.985

2011/12: 4.442

2012/13: 3.500

2013/14: 8.827

2014/15: 8.407

2015/16: 8.380

2016/17: 9.485

2017/18: 7.474

2018/19: 8.800

2019/20: 8.820 (stagione interrotta dal Covid)

2020/22: stagioni a capienza ridotta causa Covid

2022/23: 9.389

2023/24: 10.052 (incompleta)