Eurolega, Olimpia Milano - Fenerbahce: dove vederla in tv e in streaming

Solo 48 ore dopo aver incassato il quinto k.o. consecutivo in Eurolega in questa stagione (sconfitta per 51-80 al Mediolanum Forum contro l’Anadolu Efes campione in carica della competizione), l'Olimpia Milano dovrà affrontare la prima forza di questa Eurolega, il Fenerbahce di coach Dimitris Itoudis. La squadra di Istanbul fin qui ha registrato un record di 7-1 sporcato solo dalla sconfitta di Barcellona (81-80) e in striscia positiva grazie alle vittorie con Stella Rossa e Panathinaikos. In attesa di conoscere il loro destino nella sfida contro il Monaco di martedì, i gialloblu possono contare su un roster ben assortito e impattante nonostante l'assenza di Nemanja Bjelica (fuori da inizio stagione per un problema al polpaccio); i principali problemi vengono creati dall'estro e dalla freddezza di Scottie Wilbekin servito da un veterano del parquet come Nick Calathes, il cui playmaking mette in ritmo tutto la squadra. A protezione del ferro il rookie Johnathan Motley – autore di una prima parte di stagione di livello assoluto – e Nigel Hayes-Davis renderanno la vita impossibile a chi si vorrà avventurare in area; ai sopra citati si aggiungono Devin Booker e Tonye Jekiri, chiamati a portare chili ed esperienza contro i giocatori più pericolosi. Dalla panchina Carsen Edwards e Marko Guduric sfrutteranno la loro capacità di infiammarsi per mandare in tilt la difesa, mentre Melih Mahmutoglou si farà trovare pronto per fare male da oltre l'arco. In Turchia, il Fenerbahçe è ancora imbattuto con record 6-0, ma si trova al secondo posto in classifica avendo giocato una gara in meno.

La sfida al Fenerbahce sarà l’occasione per rialzare la testa per l’Olimpia Milano, sempre al Mediolanum Forum. Domenica 27 la squadra di Ettore Messina sarà poi chiamata alla trasferta di campionato contro la NutriBullet Treviso (palla a due alle 17, diretta tv su Eleven Sports).

Olimpia Milano - Fenerbahce: dove vederla in tv e in streaming

Olimpia Milano - Fenerbahce, in programma domani, giovedì 24 novembre, alle ore 20.30, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Eleven Sports.