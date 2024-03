Eurolega, Olimpia Milano - Fenerbahce Istanbul: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Di rientro da Montecarlo dove ha segnato 98 punti e spedito sei uomini in doppia cifra, comandando la gara praticamente per 40 minuti, l’Olimpia è chiamata ad un’altra impresa, domani contro il Fenerbahce, una delle squadre più in forma, o forse la più in forma della competizione.

La formazione turca (record 18-11) che nella prima delle due gare affronterà il Barcellona tra le mura amiche; all'andata i turchi si imposero per 85-82 dopo un tempo supplementare nella prima gara stagionale di Eurolega. Saras Jasikevicius concederà piena libertà a Tyler Dorsey, esterno con grande senso realizzativo, tiratore di striscia e pronto a prendersi responsabilità pesanti nelle gare in bilico; Nick Calathes detterà il ritmo partita gestendo la maggior parte dei possessi per il quintetto, cercando punti facili in appoggio a canestro quando necessario.

La coppia formata da Nigel Hayes-Davis e Amine Noua prenderà i due spot di ala: l'americano sarà la seconda opzione offensiva della squadra, ma garantirà peso specifico a rimbalzo e grande presenza in area; il francese verrà coinvolto maggiormente nei tiri sugli scarichi in attacco, mentre nell'altra metà campo farà valere il suo timing per tagliare fuori gli avversari e catturare palloni vaganti. Sertac Sanli si dividerà i minuti nel ruolo di centro con Johnathan Motley e Georgios Papagiannis, tutti e tre potranno dare soluzioni differenti a coach Jasikevicius – pick and pop, pick and roll, tagli a canestro, soluzioni sopra al ferro e seconde chance a rimbalzo offensivo – che li schiererà nel momento opportuno. In uscita dalla panchina, il sesto uomo designato sarà Scottie Wilbekin, combo guard a cui piace prendersi tiri da tre e monopolizzare la gestione del possesso offensivo, dando però un aiuto in difesa sul perimetro o intercettando le linee di passaggio. I due esterni Marko Guduric e in crescita Tarik Biberovic avranno il compito principale di accendersi da dietro l'arco, facendosi trovare pronti sugli scarichi e provano soluzioni dal palleggio, sull'altra metà del campo dovranno compiere gli straordinari per non lasciare scoperta la difesa in un quintetto a trazione anteriore. Yam Madar sfrutterà i suoi minuti per mettere ordine al gioco della second unit e creare non pochi grattacapi alla difesa avversaria con le sue scorribande verso l'area trafficata; la duttilità di Nathan Sestina verrà utilizzata per schierare l'americano come ala grande o come ala piccola a seconda della necessità. Nell'ultimo turno del campionato turco, il Fenerbahçe ha vinto 98-82 contro il Manisa Buyuksehir salendo al primo posto con 20-3 di record, in attesa di scoprire l'esito della gara dell'Anadolu Efes.

“Affrontiamo una squadra in grande salute, che sta giocando con efficacia sia in attacco che in difesa. Ne siamo coscienti, ma vogliamo dare continuità alla buona partita giocata a Monaco approcciando la gara con umiltà ma allo stesso tempo grande decisione”, le parole di Messina.

Olimpia Milano - Fenerbahce Istanbul: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Olimpia Milano - Fenerbahce Istanbul, gara di Eurolega, si gioca domani - venerdì 22 marzo - alle ore 20.30. Diretta tv su Sky Sport Uno e streaming su DAZN.