Olimpia Milano – Germani Brescia: dove vedere la partita in tv e in streaming

Olimpia Milano – Germani Brescia è il quarto di finale che apre la Frecciarossa Final Eight 2023. Sfida tra la 1a e l’8a testa di serie del torneo. L’Olimpia è alla 14a edizione consecutiva di Final Eight, la numero 18 in totale da quando esiste il format a 8 squadre, attestandosi al primo posto per numero di partecipazioni e al secondo posto per presenze consecutive dietro Siena (arrivata a 15). Vincitrice delle ultime due edizioni, l'Olimpia Milano non perde una gara dal 15 Febbraio 2020 quando venne sconfitta nelle semifinali da Venezia; da dopo quella gara ci sono state 6 vittorie consecutive. Questa è la 6ª volta che Milano si presenta da testa di serie numero 1 del tabellone, vincendo poi la Coppa in altre tre occasioni quando è accaduto questo (2017,2021,2022). Brescia è invece alla 5a partecipazione alla Final Eight negli ultimi 7 anni, la seconda consecutiva, con il mglior risultato risalente alla finale giocata nell’edizione 2018 di Firenze persa contro Torino. Nella scorsa edizione della Final Eight, le due squadre si sono affrontate in semifinale, quando ad avere la meglio fu l’Olimpia per 69-63. Oltre a questa partita, Milano e Brescia si sono incrociate altre 3 volte in Coppa Italia (2 gare nel 1984 e una nel 1988) e tutte sono state conquistate dai biancorossi. Questa è la 10a partecipazione alla competizione per Ettore Messina, che ha vinto il trofeo in sette delle nove partecipazioni, conquistando 56 vittorie ed essendo distante un solo successo da Alberto Bucci in testa alla classifica degli allenatori più vincenti in Coppa Italia. Per Alessandro Magro questa è la seconda partecipazione alla Final Eight dopo quella della scorsa stagione. In stagione regolare, Milano si è imposta per 78-77 nella gara di andata giocata al Forum nella prima giornata di campionato il 2 ottobre 2022, trascinata da Melli (14 punti e 9 rimbalzi) e Hall (13 punti). Diversi gli ex di questa sfida: Nazareth Mitrou-Long dell'Olimpia ha completato la passata annata alla Germani Brescia, siglando 16.8 punti. 5.1 assist e 4.2 rimbalzi a partita e vincendo il premio Rookie dell’anno. Nella Germani Brescia, David Moss ha fatto parte dell’Olimpia nelle stagioni 2013/14 e 2014/15, vincendo lo Scudetto 2014 e siglando in totale 8.1 punti di media. Amedeo Della Valle è stato a Milano dal 2018 al 2020, completando 53 partite sul suolo italiano e realizzando 6.2 punti di media. Christian Burns è stato nel club biancorosso nelle stesse stagioni dell’MVP in carica, viaggiando a 3.8 punti in 11.8 minuti di impiego medio.

Final Eight 2023, Olimpia Milano – Germani Brescia: dove vedere la partita in tv e in streaming

Olimpia Milano – Germani Brescia, quarto di finale della Final Eight 2023, in programma domani, mercoledì 15 febbraio, alle ore 18, sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports, Eurosport 2 e in chiaro in tv su DMAX.