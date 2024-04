LBA, Olimpia Milano - Givova Scafati: come seguire la partita in diretta

L’EA7 Emporio Armani Milano, dopo il blitz di Treviso, ospita al Forum di Assago la Givova Scafati Basket, che viene dalla vittoria contro Varese che le è valsa l’aritmetica salvezza. Questa sarà l’ottava gara tra le due società in Serie A, con Milano avanti 5-2 nel totale e sempre vincente in casa contro i campani. Nel match di andata, giocato domenica 12 novembre 2023 nel corso della 7ª giornata, quando la Givova vinse per 77-68 con i 15 punti dell’ex Gentile e i 13 punti a testa di Rossato e Rivers.

Ettore Messina è avanti per 4-2 nei sei precedenti giocati contro Matteo Boniciolli. Stefano Tonut festeggia la presenza numero 300 in campionato. Nella Givova Scafati Basket un ex: è Alessandro Gentile, che è stato a Milano dal 2011 al 2017 vincendo con i biancorossi gli scudetti del 2014 e del 2016, una Coppa Italia (2016) e una Supercoppa (2016). Nelle varie competizioni nazionali ha cumulato 203 presenze in biancorosso firmando 11.5 punti, 3.8 rimbalzi e 2.5 assist di media.

Mario Fioretti, assistant coach EA7 Emporio Armani Milano: “Giochiamo contro una squadra molto fisica e con taglia importante in ogni ruolo. Le situazioni di pick and roll e il gioco in post-up dei lunghi di Scafati sono ciò cui dovremo prestare maggiore attenzione attuando una difesa che dovrà essere aggressiva e attenta per tutti i 40 minuti”.

Alessandro Gentile, ala Givova Scafati Basket: "Siamo reduci da una importante vittoria nell’ultimo turno di campionato contro Varese, che ci ha permesso di conquistare la salvezza matematica, così da raggiungere un obiettivo che ci eravamo prefissati sin da agosto. Ora guardiamo avanti a questo finale di campionato, che ci mette davanti sin da subito contro una sfida difficilissima ed importantissima contro Milano, una delle squadre costruite per arrivare in fondo, sia in Italia che in Europa, con un roster molto profondo e tantissime armi a propria disposizione. Dovremo essere capaci di controllare il ritmo partita, senza permettere loro di andare a canestro in contropiede e limitando i rimbalzi in attacco, così da precludere loro seconde occasioni. Per me sarà una partita speciale: avendo giocato molti anni a Milano, conservo tanti bellissimi ricordi e successi. Vogliamo finire in bellezza il campionato, per chiudere al meglio la stagione: giocare contro Milano al Forum ci fornisce tanti stimoli, per cui siamo carichi e vogliosi di fare bene".

Olimpia Milano - Givova Scafati: come seguire la partita in diretta

Olimpia Milano - Givova Scafati, gara di serie A, si gioca oggi - domenica 21 aprile - alle ore 17.00. Diretta streaming su DAZN.