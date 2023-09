Serie A, tegola per l'Olimpia Milano: si ferma un nuovo acquisto

Tegola per l'Olimpia Milano a dieci giorni dal debutto ufficiale nella stagione 2023/2024 nella Final Four di Supercoppa italiana: durante il torneo amichevole di Cagliari dello scorso week-end, Diego Flaccadori ha riportato un’elongazione muscolare all’adduttore della coscia sinistra che verrà rivalutata in due settimane. Il nuovo acquisto dei campioni d'Italia salterà sicuramente l'ultimo test della preseason, domenica prossima, 17 settembre, ad Atene contro Olympiacos Pireo.

La vittoria di Cagliari

L'Olimpia ha vinto il torneo di Cagliari battendo la Dinamo Sassari con venti punti di scarto, guidando tutta la partita. Quattro uomini in doppia cifra, i "soliti" tre Poythress, Mirotic e Shields più Devon Hall e un Kevin Pangos in netta crescita, da 12 assist. Sassari aveva tanti assenti, inclusi tre potenziali starter (Tyree, Bendzius, Charalampopoulos) ma con la stessa squadra aveva battuto la Stella Rossa la sera prima. L'Olimpia aveva in sostanza sette assenti quindi ha ripartito il minutaggio tra tutti tenendo tutti sotto i 23 minuti, falli o non falli.

Il torneo in terra sarda era iniziato nel migliore dei modi per Messina: vittoria sull'Asvel Villeurbanne nel primo confronto stagionale con una squadra di EuroLeague. I biancorossi hanno vinto in modo convincente, segnando più di novanta punti (52 all'intervallo), ma soprattutto soverchiando numerose difficoltà di giornata: prima i falli di Nikola Mirotic poi l'uscita di scena di Diego Flaccadori, poi ancora i falli di Kevin Pangos nel terzo quarto quando l'Asvel si era riavvicinato a sette punti. Ma l'Olimpia ha sempre trovato la soluzione per rispondere, anche nella stanchezza, con cinque uomini in doppia cifra, inclusi Pangos e Devon Hall. 95-78 il risultato finale che è valso la sfida decisiva contro i padroni di casa della Dinamo, poi vinta.