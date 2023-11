Olimpia Milano-Monaco: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Neanche il tempo di smaltire la sconfitta contro il Maccabi Tel Aviv, nel recupero della prima giornata, che al Forum si gioca di nuovo: arrivano i monegaschi nel secondo impegno casalingo della settimana per l'Olimpia Milano, che sembra aver smarrito la sua solidità difensiva (battuta anche in campionato, a domicilio, da Pesaro.

Il capo allenatore del Monaco, Sasa Obradovic, lascia all'immarcescibile Mike James il compito di controllare il ritmo di gioco, segnare e mettere in partita i suoi compagni. Con Yakouba Ouattara nel ruolo di guardia tiratrice pura, il focus è tutto sul trio che compone il frontcourt: Alpha Diallo è l'esterno instancabile, la cui presenza nella metà campo difensiva crea sempre parecchi grattacapi; John Brown III si fa valere nella lotta a rimbalzo tanto quanto nella difesa perimetrale, in cui eccelle rivelandosi un recupera palloni d'élite; infine Donatas Motiejunas a cui viene chiesto di occupare entrambi i pitturati con i suoi 213 centimetri.

La possibilità di utilizzare Kemba Walker ed Elie Okobo in uscita dalla panchina – sopperendo alle assenze di Jordan Loyd e Matthew Strazel – garantisce ai monegaschi parecchie soluzioni offensive, dando ad entrambi la possibilità di creare per se stessi e per la squadra. Donta Hall e Petr Cornelie sono i due lunghi intercambiabili nei ruoli di centro e ala forte, spesso coadiuvati da Jaron Blossomgame e dalla sua attitudine a muoversi costantemente tra le due metà campo. Coach Obradovic può contare sui francesi Mam Jaiteh e Terry Tarpey come ulteriori soluzioni a cui dare minuti nel corso della partita. Nel campionato nazionale, il Monaco ha vinto 91-76 contro il Gravelines-Dunkerque mantenendo salda la vetta della classifica con un perfetto nove su nove.