Olimpia Milano-Olympiacos Atene: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Con la vittoria sul Panathinaikos per 78-76, la squadra di coach Ettore Messina ha ottenuto il terzo successo di fila portando il proprio record a 9-15. Al Forum arriva la capolista Olympiacos di coach Georgios Bartzokas (record 18-7), in striscia positiva da sette partite dopo aver superato anche il Valencia per 85-92 nell'ultima trasferta. Conquistato anche il premio di MVP del mese di febbraio, Sasha Vezenkov continua la sua stagione da leader della competizione e sarà il principale focus della difesa vista la sua pericolosità. Sugli esterni, Isaiah Canaan metterà a disposizione il suo talento nel tiro da dietro l'arco per accendersi e spaccare la gara; Thomas Walkup sfrutterà la sua dimensione da two-way player per portare beneficio all'attacco in transizione e alla difesa in fase di copertura. Un Kostas Papanikolaou in crescita sarà l'arma in più per gli ellenici, questo grazie anche alla sua efficienza dal campo e ai tanti palloni che raccoglie e smista; Moustapha Fall verrà utilizzato per creare continui mismatch nel pitturato e dare seconde occasioni ai tiratori. Dalla panchina, il veterano Kostas Sloukas permetterà alla squadra di giocare con due creatori e porterà punti extra sia a cronometro fermo sia in transizione. La velocità di Shaquielle McKissic sarà determinante sulle due metà campo e nei minuti di maggior tensione della partita; Alec Peters e Tarik Black porteranno invece ulteriore fisicità in prossimità del canestro per contrastare le penetrazioni avversarie. L'inserimento a gara in corsa di Giannoulis Larentzakis e Joel Bolomboy servirà a far rifiatare i giocatori con più minuti allungando di fatto le rotazioni.

Olimpia Milano-Olympiacos: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Olimpia Milano-Olympiacos, gara di Eurolega, in programma domani, venerdì 3 marzo, alle 20.30, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Uno e in streaming su Eleven Sports.