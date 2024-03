Olimpia Milano - Openjobmetis Varese: dove vedere la partita in diretta

Dopo il k.o. nella finale della Final Eight 2024 contro Napoli e la trasferta di Villeurbanne in Eurolega, l’Olimpia Milano ospita al Forum di Assago l’Openjobmetis Varese. Sono ben 188 i precedenti di questo derby lombardo, con Milano avanti nel conto delle vittorie per 112-76 e per 62-28 nei 90 scontri diretti giocati in casa. L’ultima vittoria di Varese a Milano è del 5 aprile 2021 (81-83). Da quel momento in avanti ci sono stati cinque successi consecutivi dell’Olimpia.

Le due squadre si sono già affrontate in stagione nel corso della 12ª giornata, domenica 17 dicembre 2023, quando l’EA7 Emporio Armani vinse in volata trascinata dalla prova monstre da 25 punti (con 9 rimbalzi) di Shavon Shields. La gara di andata è l’unico precedente tra i due allenatori Ettore Messina e Tom Bialaszewski. Openjobmetis Varese – Matteo Librizzi è out per una recidiva della lussazione della spalla sinistra.

Ettore Messina, coach EA7 Emporio Armani Milano: "Le sconfitta in finale di Coppa Italia e a Lione, dove abbiamo subito eccessivamente in difesa, sono state altre tappe amare di questa stagione. Anche con l’handicap di continui infortuni a elementi che a turno sono stati fondamentali, dobbiamo trovare la forza di ripartire, ritrovando determinazione e fisicità soprattutto in difesa, che da sempre è stata fondamento della nostra identità di squadra. Il test contro una squadra di grande aggressività offensiva come Varese non sarà per questo affatto semplice. Siamo però contenti di riabbracciare Tom Bialaszewski che ha dato un importante contributo nell’anno in cui abbiamo raggiunto le Final Four di Colonia”.

Hugo Besson, guardia Openjobmetis Varese: "Sono veramente felice di essere a Varese; è la prima volta che gioco in Italia e che, in generale, visito questo paese. Ho avuto subito un ottimo feeling con il coach, nel primo colloquio telefonico e non vedo l’ora di esordire in campionato. I primi giorni sono stati ottimi, mi sono trovato subito molto bene con tutte le persone che si sono poste in maniera molto amichevole; gli impianti sono perfetti. Voglio concludere al meglio questa stagione in campionato, provando a conquistare l’accesso ai playoff, ed in FIBA Europe Cup dove possiamo vincere; vedremo poi cosa succederà la prossima stagione. C’è l’opzione sul contratto ma adesso sono concentrato solo su questo finale di stagione. Posso giocare sia da play che da guardia; la mia principale caratteristica è quella di essere un realizzatore, uno che cerca molto il canestro".

Olimpia Milano - Openjobmetis Varese: dove vedere la partita in diretta

Olimpia Milano - Openjobmetis Varese, gara di serie A, si gioca oggi - domenica 3 marzo - alle ore 17.00. Diretta streaming per gli abbonati su DAZN.