Olimpia Milano - Panathinaikos: dove vedere la partita in diretta in tv e in streaming

Nel secondo impegno europeo settimanale l’Olimpia Milano sfida questa sera al Forum i greci del Panathinaikos (record 7-7), usciti vincitori dalla trasferta di Lione. Coach Ergin Ataman lascerà il pannello di controllo nei polpastrelli esperti di Kostas Sloukas, playmaker greco abile nella distribuzione della sfera e letale nei momenti caldi della partita. Gli ex della partita Jerian Grant e Konstantinos Mitoglou daranno filo da torcere con il loro pick and roll: la guardia americana avrà un ruolo al servizio della squadra, mentre il lungo ellenico sarà una delle principali bocche da fuoco e una presenza costante a rimbalzo.

Marius Grigonis funzionerà come un jolly, trasformando in canestri tutto ciò che passerà dalle sue mani; Aleksander Balcerowski completerà il quintetto garantendo sostanza e centimetri sotto i tabelloni. Le lunghe rotazioni degli ateniesi prevederanno l'uso massiccio di Kendrick Nunn e Mathias Lessort: la combo guard americana potrà sfruttare la sua dimensione da realizzatore su tre livelli per sparigliare le carte in tavola, il centro francese invece sarà l'asso nella manica da utilizzare nel gioco in pick and roll e come perno nelle lotte a rimbalzo. La coppia di lunghi composta da Kostas Antetokounmpo e dal versatile Juancho Hernangomez servirà a coach Ataman per far rifiatare i titolari senza abbassare la qualità del quintetto, così come l'ingresso di Luca Vildoza porterà non pochi grattacapi alla difesa avversaria a causa delle sue abilità di scorer. Possibile l'ingresso sul parquet anche di Panagiotis Kalaitzakis e di Eleftherios Mantzoukas. Nel campionato nazionale, il Panathinaikos ha vinto 97-85 contro il PAOK rimanendo imbattuto e in solitaria al primo posto (record 10-0).

Mercato: torna Shabazz Napier

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione con Shabazz Napier, playmaker di 1.83, nato il 14 luglio 1991 a Roxbury nel Massachusetts, di ritorno a Milano dalla Stella Rossa Belgrado. “Il ritorno di Napier è una grande notizia: adesso possiamo riprendere insieme un percorso che era stato interrotto. Sappiamo bene cosa porterà alla squadra, velocità, leadership, entusiasmo e la consapevolezza di come ci aspettiamo che aiuti il gruppo”, dice il general manager Christos Stavropoulos. “Sono entusiasta e felice di tornare a Milano. Ho la fortuna di tornare nel posto in cui ho avuto successo e di poter riprendere il nostro percorso insieme da dove l’avevamo interrotto a giugno quando abbiamo festeggiato una grande vittoria. Sono felice di poter giocare ancora per i tifosi dell’Olimpia e non vedo l’ora di andare in campo e aiutare la squadra in ogni modo possibile”, dice Shabazz Napier.

Olimpia Milano - Panathinaikos: dove vedere la partita in diretta in tv e in streaming

Olimpia Milano - Panathinaikos, gara della 16a giornata di Eurolega, si gioca oggi - venerdì 22 dicembre - alle ore 20,45 e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su DAZN.