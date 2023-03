Olimpia Milano - Partizan Belgrado: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Sbancata Valencia (84-88), l'Olimpia Milano è pronta a tornare sul parquet del Forum. Esattamente quarantotto ore più tardi la quinta vittoria consecutiva in Eurolega, il quintetto biancorosso farà ritorno a Milano per la gara contro i serbi del Partizan, a loro volta di ritorno dalla sfida vinta in trasferta contro la Virtus Segafredo Bologna. Sarà la prima al Forum da ex per Kevin Punter e Zach LeDay, ma l'attenzione principale verrà rivolta al pericolo Mathias Lessort che sta dominando il pitturato da inizio stagione. Oltre ai già citati, la squadra di Belgrado farà affidamento sulle idee di Dante Exum e Yam Madar, mentre in fase di ripiego i centimetri e la stazza di Alen Smailagic e Ioannis Papapetrou saranno due chiavi per contrastare il gioco in area dei meneghini. Nella gara di andata alla Stark Arena fu l'EA7 Emporio Armani Milano a spuntarla con il punteggio di 75-80 trascinata da uno Shavon Shields in grande spolvero, il quale potrebbe fare il suo ritorno sul parquet proprio nel doppio turno di questa settimana.

Così Coach Ettore Messina ha commentato la partita di Valencia: “È stata una vittoria importante, abbiamo giocato bene su un campo difficile contro una squadra molto aggressiva. Abbiamo combattuto, abbiano giocato bene, abbiamo avuto coesione e tanta energia e il terzo periodo è stato davvero eccellente. Nel quarto periodo loro sono stati molto aggressivi, con Claver e Rivero hanno cambiato su tutto, sono stati notevoli e noi abbiamo perso un po’ pazienza in attacco ma noi abbiamo segnato i tiri decisivi. È stata una bella vittoria siamo stati bravi e disciplinati a mettere la palla nelle mani dei nostri playmaker nei possessi decisivi sia Napier che Pangos. Non voglio sembrare pessimista ma è stata una stagione sofferta e adesso è importante salire di livello e creare fiducia per tentare di vincere il titolo in Italia. Non credo ci basti nemmeno vincere per i playoff, servirebbero tanti risultati favorevoli e non è realistico attenderseli, ma recuperando i giocatori chiave stiamo salendo di livello come speravano di fare e questa è la cosa più importante”.

Olimpia Milano - Partizan Belgrado: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Olimpia Milano - Partizan Belgrado, gara di Eurolega, in programma domani, giovedì 9 marzo, alle 20.30, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport e in streaming su Eleven Sports.