Serie A, la prestagione dell'Olimpia Milano

Due scrimmage a porte chiuse per scaldare i motori in casa dell'Olimpia Milano. La prima uscita ufficiale dei campioni d'Italia la prossima settimana al Torneo di Cagliari, contro Cantù e Verona, rispettivamente mercoledì e sabato, sempre alle 17. Sarà il primo dei due tornei che l’Olimpia disputerà nel corso della sua pre-season. Il secondo sarà ad Atene, al Trofeo intitolato a Pavlos Giannakopoulos (che l’Olimpia ha vinto nel 2019), e rappresenterà la prima possibilità reale di vedere in campo la squadra al completo, visto che la preparazione è scattata senza sette giocatori coinvolti con le rispettive squadre nazionali. In tutto, otto gare prima di andare in campo il 28 settembre a Brescia per la semifinale di Superocoppa contro la Virtus Bologna. Un mese di lavoro e test per Messina, poi si farà subito sul serio con il primo trofeo in palio. Ripartire dal trionfo dell'ultima finale scudetto è l'obiettivo dei biancorossi.

Ecco il programa precampionato dell’Olimpia Milano

Mercoledì 31 agosto, ore 17:00, Milano: Olimpia vs Cantù (scrimmage a porte chiuse)

Sabato 3 settembre, ore 17:00, Milano: Olimpia vs Verona (scrimmage a porte chiuse)

Sabato 10 settembre, ore 18:00, Cagliari: Olimpia vs Varese (semifinale)

Domenica 11 settembre, Cagliari: Olimpia vs Sassari/Panathinaikos

Giovedì 15 settembre, Desio, ore 21:00: Olimpia vs Varese (Trofeo Lombardia)

Sabato 17 settembre, Vigevano, ore 18:30: Olimpia vs Pesaro

Venerdì 23 settembre, Atene, ore 18:00: Olimpia vs Maccabi Tel Aviv (semifinale)

Sabato 24 settembre, Atene: Olimpia vs Efes/Panathinaikos