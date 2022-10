Dopo il k.o. di Barcellona e la vittoria di campionato contro la neopromossa Tezenis Verona, l’Olimpia Milano torna in campo questa settimana in Eurolega ospitando il Real Madrid del grande ex Sergio Rodriguez, che tornerà per la prima volta da avversario al Mediolanum Forum dopo i tre anni significativi trascorsi all’Olimpia. Oltre al Chacho, il Real ha inserito Dzanan Musa (MVP della passata stagione di Liga ACB ed esterno tuttofare con la palla tra le mani), il lungo tiratore Petr Cornelie e il talento altalenante ma imprevedibile di Hezonja. Per il resto, i Blancos si affidano sempre allo scultoreo Edy Tavares sotto canestro, al suo cambio di lusso Vincent Poirier e un 4 molto fisico come Guerschon Yabusele tra post-basso e tiro da tre punti. Nelle fasi calde del match, grande attenzione sarà riservata ai veterani Sergio Llull, il rientrante Adam Hanga e l’ancora in dubbio Fabien Causeur. In classifica, il Real Madrid – reduce dalla sconfitta interna contro la Segafredo – vantano un record di 2-3, avendo vinto contro Stella Rossa e ad Atene contro il Panathinaikos e perso anche a Barcellona e contro l’Olympiacos. In Liga ACB, invece, il Real Madrid viene dal comodo successo contro il Carplus Fuenlabrada per 91-69, confermandosi in testa alla classifica assieme a Barcellona e Lenovo Tenerife con un record di 5-1.

Olimpia Milano - Real Madrid: dove vederla in tv e in streaming

Olimpia Milano - Real Madrid, in programma giovedì 3 novembre, alle 20:30, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, NowTv ed Eleven Sports.