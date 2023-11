Olimpia Milano - Reyer Venezia: segui la partita in tv e in streaming

Dopo il k.o. di Scafati e il doppio turno di Eurolega tra Bologna e Anadolu Efes Istanbul, l’EA7 Emporio Armani Milano ospita l’Umana Reyer Venezia, che viene dal successo interno contro Brindisi e dalla trasferta lituana a Vilnius contro i Wolves. Questa sarà la gara numero 105 tra le due squadre in Serie A con Milano avanti 78-25 nei precedenti (contando anche il pareggio della stagione 1951/52) e 44-6 negli scontri diretti giocati in casa (l’ultimo successo della Reyer risale alla giornata di ritorno della passata stagione). Tra le due società si è giocata anche la Finale di Supercoppa della stagione 2017/18 giocata a Forlì e vinta da Milano per 82-77.

Quattro sono i precedenti tra Ettore Messina e Neven Spahija, oltre alla gara di ritorno della scorsa stagione i due coach si sono sfidati anche in tre partite nelle annate 2003/04 e 2004/05, quando il primo allenava Treviso e il secondo era sulla panchina di Roseto. Messina è avanti in totale per 3-1.

Stefano Tonut il grande ex: ha giocato a Venezia dal 2015 al 2021 vincendo i due Scudetti orogranata del 2017 e del 2019, la Coppa Italia 2020 e la FIBA Europe Cup 2017-18. Dal punto di vista individuale, Tonut ha conquistato il premio di MVP e Best Ita dell’annata 2020/21 del campionato. In totale per lui ci sono 257 presenze nelle competizioni nazionali, realizzando in totale 2230 punti. Jeff Brooks l'altro ex: tre annate a Milano (dal 2018 al 2021), vincendo 2 Supercoppe e 1 Coppa Italia. In 100 presenze nelle competizioni nazionali ha firmato 4.7 punti in quasi 20 minuti di media.

Mario Fioretti, assistant coach EA7 Emporio Armani Milano: “Affrontiamo una delle squadre più attrezzate del campionato che unisce, all’esperienza e solidità di un nucleo che gioca assieme da due stagioni, guidato da Spissu e Tessitori, la qualità di Brown e Tucker, una delle migliori coppie di guardie del campionato. Per noi sarà fondamentale rispondere al loro atletismo, al loro talento e lunghi intercambiabili, con una prova di grande attenzione e intensità".

Neven Spahija, coach Umana Reyer Venezia: "Sarà una partita molto complicata per noi perché giochiamo contro una squadra molto forte che a mio avviso non ha punti deboli. Daremo tutto ciò che abbiamo per fare bene e provare a vincere, come facciamo sempre. In ogni partita cerchiamo di essere migliori di quella precedente, ovviamente non tutte le squadre del campionato hanno la stessa qualità, ma il nostro lavoro di preparazione è lo stesso perché tutte le partite sono difficili. Siamo migliorati come team perché lavoriamo da più tempo insieme, ora con il 90% dei giocatori. I progressi della squadra sono visibili".

Olimpia Milano - Reyer Venezia: segui la partita in tv e in streaming

Olimpia Milano - Reyer Venezia, gara dell'8a giornata di serie A, si gioca oggi - domenica 19 novembre - alle ore 18.15 e viene trasmessa in diretta streaming su DAZN e in tv in chiaro su DMAX.