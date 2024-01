Olimpia Milano - Stella Rossa Belgrado: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

A distanza di appena quarantotto ore sarà la Stella Rossa Belgrado a mettere piede al Forum di Assago; i serbi hanno un record di 8-11 grazie alle due vittorie ottenute contro Fenerbahce (76-85) e Partizan (88-72), ma affronteranno l'ASVEL prima di dirigersi verso Milano; all'andata, la compagine meneghina si impose nettamente per 71-93 alla Stark Arena. Il capo allenatore Ioannis Sfairopoulos metterà nelle mani del giovanissimo Nikola Topic la gestione delle operazioni, affiancato da un profilo più esperto e più "specialista" difensivo come quello di Branko Lazic; l'ex di turno Nemanja Nedovic (assieme a Shabazz Napier, dall'altra parte) sarà l'esterno chiamato al ruolo di prima bocca da fuoco dell'attacco biancorosso, complice la sua pericolosità nel tiro da ogni zona del campo. Sotto le plance ci saranno due lunghi particolarmente ostici come Dejan Davidovac e Joel Bolomboy, entrambi portati per un gioco più fisico negli ultimi metri di campo.

La panchina della compagine serba sarà composta da elementi di estrema pericolosità e talento: il sesto uomo di lusso nella persona di Milos Teodosic giocherà numerosi pick and roll con Freddie Gillespie e altrettanti pick and pop con Mike Tobey, creando non pochi grattacapi alla difesa avversaria. Adam Hanga e Rokas Giedraitis porteranno la loro abilità sui due lati del campo, oltre al loro movimento senza palla utile per liberarsi e concludere sugli scarichi. Infine, la guardia undersize Yago Dos Santos verrà schierata come scheggia impazzita per non dare riferimenti e sfrutterà la sua velocità per penetrare nel traffico e concludere al ferro. Nell'ultimo turno della Lega Adriatica, la Stella Rossa Belgrado è uscita sconfitta per 96-86 dalla trasferta sul parquet del Cedevita Olimpija Ljubljana, mantenendo però il primo posto in classifica (record 13-2).

Arriva Mcgruder

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione con Rodney McGruder, guardia di 1.94, nato il 29 luglio 1991 a Landover, Maryland, lo scorso anno ai Detroit Pistons. “Entrando nella fase decisiva della stagione, abbiamo deciso di rendere più profondo il nostro reparto esterni con un giocatore atletico e con le caratteristiche tecniche e caratteriali che dovrebbero adattarsi bene alle nostre esigenze”, dice il general manager Christos Stavropoulos”. “E’ un vero piacere per me diventare un membro di questa società, così ricca di storia, e avere la possibilità di giocare per i tifosi di questa bellissima città. Non vedo l’ora di andare in campo e competere per raggiungere tutte le vittorie che sarà possibile raggiungere. Sono entusiasta di essere qui”, dice Rodney McGruder.

Olimpia Milano - Stella Rossa Belgrado: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Olimpia Milano - Stella Rossa Belgrado, gara di Eurolega, si gioca oggi - giovedì 11 gennaio - alle 20,30, e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su DAZN.