L'Olimpia Milano non stecca contro Tortona: 72-60

L’A|X Armani Exchange Milano batte in rimonta la Bertram Tortona. Il primo quarto inizia con i piemontesi letteralmente inarrestabili, soprattutto in contropiede. Oltre a un super Daum (8 punti e 7 rimbalzi) sulle due metà campo, Cain (8 punti e 6 rimbalzi) domina in area mentre Macura si prende gli onori della ribalta con tripla ed elegante appoggio. Milano, al contrario, non riesce a trovare ritmo, segnando solo 4 punti nei primi 10’ e toccando il massimo svantaggio dopo il libero segnato da Mascolo (4-19). Dopo un altro tiro “pazzo” mandato a bersaglio da Macura (16 punti), Grant (13 punti e 6 rimbalzi) si carica l’Olimpia sulle spalle e le sue penetrazioni fruttano canestri per sé e per un attivissimo Bentil (nella foto, 18 punti e 13 rimbalzi).

Nonostante Wright (18 punti) cerchi di respingere la rimonta avversaria, l’energia del lungo ghanese sotto i tabelloni propizia il controbreak meneghino di 16-3 concluso da un concreto Hall (14 punti e 6 rimbalzi) e dalla sua tripla sulla sirena del secondo periodo (32-31).



Nella ripresa, le due squadre si scambiano continui sorpassi e controsorpassi: per la Bertram, sono Macura e Wright a suonare la carica mentre, per Milano, Bentil continua a fare il vuoto sotto i tabelloni in coabitazione con Melli (10 punti e 9 rimbalzi). Al termine del terzo quarto, tuttavia, Rodriguez (11 punti e 4 assist) sale in cattedra tra triple ed assist per i suoi lunghi, contribuendo come primo protagonista al timido allungo meneghino sul 51-47.

Il momento favorevole dei biancorossi prosegue anche nell’ultimo periodo, con Hall prima e ancora il ‘Chacho’ poi. Tortona trova il fondo della retina solo con qualche flash di Filloy e Wright, cedendo di conseguenza ai colpi del k.o. da tre punti di Rodriguez e Grant. Finisce 72-60.