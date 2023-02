Olimpia Milano, obiettivo Final Eight: parla Datome

Saltata la trasferta europea in Turchia contro il Fenerbahçe Beko Istanbul (partita rimandata a seguito del terremoto), l'Olimpia Milano tira il fiato e si prepara alla Final Eight di Coppa Italia. Prezioso il rientro a pieno regime di un talento senza età come quello di Gigi Datome, finalmente in forma per portare un contributo costante alla sua squadra nel momento clou della stagione: “Sono contento, adesso sto bene e lavoro bene. Poi mi rendo conto che avere spazio rientrando a stagione in corso non è facile, ma solo la partita ti fa ritrovare il ritmo di gioco e dà fiducia”, ha detto Datome a Repubblica.

In Eurolega due vittorie la settimana scorsa, ma una stagione più difficile del previsto: “Tante sconfìtte sono qualcosa che, onestamente, non ci aspettavamo: speravamo di essere con le migliori. Noi giocatori, più che cercare le ragioni, ci concentriamo ognuno nel fare il meglio possibile le proprie cose. Ne abbiamo parlato ed è la strada abbiamo scelto per cercare di uscire dal momento critico, prendendo un giorno alla volta, consapevoli di trovarci in una posizione in cui nessuno voleva essere”.

Ora fari puntati sulla Final Eight 2023: “Ho sempre dato grande valore a qualsiasi trofeo, mi rendo conto che certi ambienti possano per mettersi atteggiamenti un po' snob, ma io gioco per vivere l'atmosfera diversa che si respira sempre quando c'è qualcosa in palio. Poi, alla fine, tiri la riga e vedi se è stata una annata vincente o no. Ed è inutile girarci attorno: le Final Eight sono una di quelle opportunità che definiscono il successo o meno della squadra. A Torino potremo ancora svoltare per il meglio la nostra stagione”.