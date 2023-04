Olimpia Milano, l'analisi di capitan Melli: "Troppi infortuni, ora testa ai play-off"

Olimpia Milano sulle montagne russe in questa stagione. Dopo un periodo di ripresa, sono arrivate quattro sconfitte consecutive tra campionato e Eurolega. Il capitano Nicolò Melli parla così di una squadra che ha mostrato mille volti finora, lasciando sul suo cammino diversi obiettivi stagionali (Eurolega e Coppa Italia): “Sono capitano alla fine di una sola Milano - ha detto al Corriere della Sera - . Perché se si guarda l'ultima settimana, e le sconfitte con Brescia, Efes, Maccabi e Venezia, allora non è stata una settimana felicissima. Ma venivamo da una serie di vittorie in Europa che ci ha permesso di giocare con Efes e Maccabi due partite che contavano. Senza quella serie, sarebbero state poco più che due amichevoli. Quindi non tutto è da buttare. Siamo sempre la stessa squadra, ma i tantissimi infortuni hanno creato equilibri sempre diversi. E sono convinto che se non siamo quelli delle otto vittorie quasi di fila in Europa, non siamo neppure quelli delle nove sconfitte consecutive”.

Causa i tanti infortuni, Melli ha anche giocato da centro in molte partite: “Io faccio quello che mi viene chiesto di fare per far vincere la squadra. Mi interessa vincere, non giocare in un ruolo piuttosto che in un altro. E poi con Voigtmann ci alterniamo molto. Chiaro però che con i centri dominanti i limiti fisici vengono fuori”.

Come arriva Milano ai play-off scudetto in Italia? “Non dobbiamo resettare ma lavorare su quanto di buono abbiamo fatto in Europa nell'ultimo periodo. Abbiamo tre obiettivi: uno, arrivare il più freschi possibile, fisicamente e mentalmente? due, arrivare sani? tre, trovare continuità nelle nostre cose, e l'allenarci al completo aiuterà”.