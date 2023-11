Olimpia Milano - Valencia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La sconfitta contro Monaco nell'ultimo turno spinge i ragazzi di coach Messina alla ricerca di una vittoria fondamentale per il morale. Al Forum arriva il Valencia (record 5-1), domani sera - giovedì 9 novembre - nella settima giornata di Eurolega, uscito con un successo per 79-71 dalla sfida con l'ALBA Berlino. Il capo allenatore Alex Mumbru mette le redini del gioco in mano a Chris Jones, playmaker capace di accendere i compagni in un batter d'occhio soprattutto tiratori come gli ex Reggio Emilia Nathan Reuvers e Kassius Robertson. L'ex Virtus Bologna Semi Ojeleye è però la prima bocca da fuoco, efficace anche in fase difensiva e principale pericolo degli spagnoli; sotto le plance è Boubacar Touré a cercare di fermare le penetrazioni avversarie e raccogliere il maggior numero di rimbalzi possibili.

Il sesto uomo di lusso per i 'taronjes' è l'ex di turno Brandon Davies, lungo capace di creare grattacapi in post basso e dal gomito; a fargli compagnia nel frontcourt il francese Damien Inglis, più propenso al gioco nel pitturato e alla rim protection. Jared Harper e Stefan Jovic si spartiranno i possessi in uscita dalla panchina provando ad innescare giocatori con dimensione perimetrale (e ottimo apporto difensivo) come Josep Puerto; infine nelle rotazioni spazio anche per il classe 2002 Guillem Ferrando, il lungo Jaime Pradilla e l'esperto Victor Claver. Nella Liga ACB, il Valencia ha perso 80-76 contro lo Joventut Badalona e con un record di 6-2 occupa il terzo posto in classifica.

Mercato

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, l'Olimpia Milano sarebbe interessata a Shaquille Harrison. Il 30enne di Kansas City, play/guardia, ha alle spalle 185 gare nella NBA. Nel 2022/23 ha giocato cinque partite con la maglia dei Portland Trail Blazers mentre ha trascorso la maggior parte della stagione in GLeague con i South Bay Lakers, affiliati ai Lakers, mettendo a segno 12.5 punti con 7.6 assist e 6.3 rimbalzi di media a partita.