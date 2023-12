Olimpia Milano - Vanoli Cremona: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

L’Olimpia Milano, dopo il successo nel derby contro Varese in campionato e il doppio turno contro ASVEL Villeurbanne e Panathinaikos in Eurolega, chiude la 13a giornata affrontando la Vanoli Basket Cremona, che viene dal successo contro Tortona. Questa è la gara numero 30 tra le due squadre in LBA. Milano è avanti 25-4 nei precedenti ed è in striscia aperta di 6 scontri diretti vinti consecutivamente. Nelle gare giocate in casa, l'Olimpia Milano ha lasciato una sola vittoria alla Vanoli, quella della stagione 2012/13 (78-81). L’ultima vittoria di Cremona contro i meneghini è della stagione 2018/19 (76-72). Milano senza Mirotic, Maodo Lo, Giampaolo Ricci e BIlly Baron.

Mario Fioretti, assistant coach EA7 Emporio Armani Milano: “Con il format di EuroLeague, accade spesso di dover scendere in campo senza una preparazione della gara adeguata e con l’obbligo di trovare comunque energia. Per noi sarà importante l’approccio mentale e l’attenzione con cui eseguiremo le nostre cose sia in attacco che in difesa contro una Cremona che in attacco gioca bene di squadra, in modo corale, e in difesa riesce ad essere molto aggressiva”.

Demis Cavina, coach Vanoli Basket Cremona: "Sulla prossima partita - ed in generale sul valore dei nostri avversari - direi che è una gara che si presenta da sola, che dà ancora più energia alla squadra che è già molto motivata dopo la vittoria di domenica scorsa. Giochiamo contro una squadra di grande qualità, ovviamente molto profonda al di là dell'innesto di Napier, ma una squadra che ha certamente stazza, qualità, profondità, uno dei migliori staff tecnici d'Europa. Quando dico che si presenta da sola è perché per quello che rappresenta Milano, ci dà una grande motivazione anche in fase di preparazione settimanale, ho percepito anche questo dai ragazzi. Poi c'è il valore tecnico di una partita per noi importante perché stresserà quelli che sono tutti i nostri meccanismi dal punto di vista tecnico e tattico. Però andremo a giocare proprio con la testa di sempre cioè cercando di proporre le nostre cose che dovranno essere fatte sia in attacco che in difesa al meglio, concentrandosi tanto su quello che noi dobbiamo fare e cercando soprattutto di mettere atletismo e giocare con fisicità in tutte in tutte e 2 le metà campo, perché penso che la parte più stressata sarà proprio quella. Tra noi e Milano c'è un gap fisico importante e noi dovremmo essere molto bravi a impattare mentalmente per cercare di colmare almeno marginalmente questo gap. Ci siamo allenati piuttosto bene anche questa settimana - tranne qualche acciaccato niente di rilevante - con grande energia che ci portiamo dietro onestamente dai inizio anno, ma veniamo da una partita giocata con grande energia e vogliamo continuare ad averne anche nella prossima difficile trasferta".