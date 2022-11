Olimpia Milano - Virtus Bologna: dove vederla in tv e in streaming

Reduci entrambi dalle sconfitte casalinghe del turno precedente (rispettivamente contro Real Madrid e ASVEL Villeurbanne), Olimpia Milano e Virtus Bologna si affronteranno, mercoledì 9 novembre, per la prima volta in un match di regular season di Eurolega. I padroni di casa fin qui hanno registrato un record di 3-3 senza aver ancora sfruttato il fattore campo: infatti tutti i successi dei ragazzi di coach Ettore Messina sono arrivati in trasferta espugnando i parquet di Villeurbanne, Belgrado (contro il Partizan) e Monaco di Baviera. La compagine felsinea ha un record di 2-4 frutto di un successo interno contro il Bayern Monaco e uno esterno ottenuto al WiZink Center contro il Real Madrid nel Round 5. In campionato l'Olimpia Milano ha conquistato il secondo successo consecutivo posizionandosi al 2° posto in classifica con 5 vittorie ed una sola sconfitta; la Virtus Segafredo Bologna con la vittoria nel posticipo dell'ultimo turno di campionato si è confermata unica squadra imbattuta e saldamente al 1° posto con un record di 6-0. Olimpia Milano contro Virtus Bologna sarà una sfida tutta da gustare anche per i numerosi campioni che si troveranno l'uno di fronte all'altro. Kevin Pangos e Iffe Lundberg vogliono continuare a dimostrare la loro leadership in campo europeo: il canadese – data l'assenza di Shields – sarà la principale bocca di fuoco della squadra avendo fin ora messo a referto 11.7 punti di media partendo nello starting five in tutte e sei le gare; il numero 19 bianconero è una spina nel fianco per tutte le difese oltre a rappresentare il motore della compagine allenata da coach Scariolo come dimostrano gli 11.5 punti a partita (top scorer dei bolognesi).

Giocatori del calibro di Nicolò Melli e Jordan Mickey daranno un contributo fondamentale su entrambi i lati del campo, veri e propri aghi della bilancia per i rispettivi team; lo scontro tra titani messo in scena da Kyle Hines e Mam Jaiteh sarà un fattore chiave sotto le plance, mentre dalla panchina uscirà probabilmente il giocatore decisivo che regalerà la vittoria alla propria squadra. Nella sfida di mercoledì sera, coach Messina dovrà fare a meno di Shavon Shields (lesione tendinea del piede sinistro) e di Billy Baron (lesione al bicipite femorale della coscia sinistra), mentre per Sergio Scariolo l'unico assente sarà Awudu Abass (lesione osteocondrale al ginocchio senza grave interessamento del legamento crociato).

Olimpia Milano - Virtus Bologna: dove vederla in tv e in streaming

Olimpia Milano - Virtus Bologna, in programma mercoledì 9 novembre novembre, alle 20:30, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, in streaming su Eleven Sports.