Eurolega, Olimpia Milano - Virtus Bologna: dove vederla in tv e in streaming

Torna il derby italiano in Eurolega tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Una sfida che mancava dal 1997. In ambito nazionale, invece, negli ultimi tre anni le due corazzate del basket italiano si sono incontrate 16 volte, con bilancio di 8-8 e uno scudetto a testa. In questa stagione, si sono affrontate già in Supercoppa a Brescia con successo della Virtus. Ma la grande novità è che per la prima volta si affrontano in assetto “totale” ovvero senza limiti al numero di stranieri utilizzabili. Il problema per l’Olimpia è che Shavon Shields e Billy Baron sono infortunati e quindi comunque inutilizzabili, e a loro si è aggiunta all’ultimo momento l’indisponibilità di Gigi Datome a causa di un attacco influenzale. Da questo punto di vista sta meglio la Virtus che lamenta solo l’assenza di Awudu Abass, ma ha recuperato tutti gli altri giocatori incluso l’ultimo infortunato, Toko Shengelia. Le squadre sono reduci da una sconfitta in EuroLeague, l’Olimpia in casa con il Real Madrid e la Virtus sempre in casa con l’Asvel Villeurbanne. Bologna ha un bilancio totale di 2-4, 1-2 in trasferta; l’Olimpia è 3-1 fuori casa, ma deve ancora vincere la sua prima partita al Mediolanum Forum. In campionato, entrambe hanno vinto nel turno domenicale. “Affrontiamo una squadra eccellente, costruita per raggiungere i playoff. Alzare il livello di qualità della nostra difesa, in modo da poter anche controllare i rimbalzi, e un efficace equilibrio tra tiri da due e da tre saranno aspetti fondamentali per competere in una gara di questo livello. Le assenze di Shields, Baron e quella che si è aggiunta di Datome sono pesanti, ma abbiamo grande fiducia nell’aiuto che ci daranno i giocatori che staranno in campo più a lungo”, ha detto coach Messina. “E’ una partita difficile, lo sappiamo, veniamo da due sconfitte in EuroLeague e anche per questo è nostra intenzione riprendere il cammino che avevamo intrapreso e vincere la prima partita casalinga di questa competizione. In generale, è positivo che dopo tanti anni una partita tra due squadre italiane goda del palcoscenico di EuroLeague. Questo è un evento da celebrare. Per il resto, faremo quello che serve per portare a casa la vittoria”, aggiunge Nicolò Melli.

Olimpia Milano - Virtus Bologna: dove vederla in tv e in streaming

Olimpia Milano - Virtus Bologna, in programma oggi, mercoledì 9 novembre novembre, alle 20:30, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, in streaming su Eleven Sports.