Olimpia Milano - Virtus Bologna: dove vedere la partitissima in diretta tv e in streaming

Tempo di big match tra EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna, le contenditrici delle ultime tre finali Scudetto. I biancorossi vengono dalla sconfitta di Sassari e il doppio turno di Eurolega tra Monaco di Baviera e Belgrado mentre i bianconeri dal successo interno contro Tortona in campionato e la doppia sfida casalinga di Eurolega contro Barcellona e Maccabi Tel Aviv. Questa è la sfida numero 205 nella storia (includendo anche l'Eurolega moderna) tra Milano e Bologna, con i meneghini avanti sinora per 113-91. Su 98 scontri diretti disputati in casa, l’Olimpia è avanti 74-24.

In questa stagione Milano e Bologna si sono già affrontate due volte, una nella semifinale di Supercoppa (vinse Bologna 78-73) e una in Eurolega lo scorso 14 novembre (86-79). Le due società hanno dato vita alle ultime 3 finali scudetto con vittoria di Bologna 4-0 nella stagione 2020/21 e di Milano rispettivamente per 4-2 e 4-3 nelle due successive. Sono 12 i precedenti tra Ettore Messina e Luca Banchi con l’allenatore attualmente sulla panchina di Milano avanti per 8-4.

L'abruzzese Giampaolo Ricci è un ex: capitano della Segafredo nella cavalcata che ha portato allo Scudetto 2021. In totale ha fatto registrare 58 presenze in campionato con i bianconeri. Ettore Messina è stato invece il coach con più gare allenate (338) e vittorie (247) raggiunte in campionato nella storia della Virtus, club con cui ha vinto 3 Scudetti, 4 Coppe Italia, 1 Coppa delle Coppe e 2 Coppe dei Campioni/Eurolega. Luca Banchi ha allenato a Milano per due stagioni dal 2013 al 2015, conquistando lo Scudetto del 2014 e cumulando un record nelle competizioni italiane 71 vittorie su 94 partite allenate.

Ettore Messina, coach EA7 Emporio Armani Milano: “Giochiamo al termine di una settimana che non ci ha premiato, motivo per cui sarà importante andare in campo con durezza, coinvolgimento emotivo, umiltà e grande attenzione. Aspetti che non mancano ma che nel pratico non sono ancora sufficienti per chiudere tante partite che abbiamo lasciato lì e in questo senso Monaco di Baviera e Belgrado costituiscono un altro insegnamento in vista della Virtus: dobbiamo continuare a lavorare fino a quando non raggiungeremo un diverso obbiettivo di continuità per tutta la gara. Sentiamo tutti l’affetto che i tifosi ci hanno voluto dimostrare anche pubblicamente nei giorni scorsi e che da sempre ci trasmettono nei momenti difficili: serve una partita da Olimpia, di grande coesione e aiuto reciproco sui due lati del campo, come nel DNA del Club e di questo Gruppo”.

Luca Banchi, coach Virtus Segafredo Bologna: "Approcciamo la gara di Milano consapevoli della necessità di affrontare un’avversaria ferocemente determinata a risalire posizioni di classifica più consone al loro valore e la grande esperienza di staff e giocatori della compagine meneghina saprà certamente indirizzarli verso una partita di grande intensità. Milano-Bologna è una sfida dal pathos sempre speciale indipendentemente dal fatto che, questa volta, arrivi in un momento di stagione così affollato di importati gare ravvicinate, ma siamo certi che ciò non toglierà enfasi ad una sfida storicamente sentita e combattuta. Mancheranno alcuni dei protagonisti annunciati, ma le squadre vorranno comunque mettere in campo l’intensità che si addice a partite di questa importanza”.

Olimpia Milano - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Olimpia Milano - Virtus Bologna, gara dell'11a giornata di serie A, si gioca oggi - domenica 10 dicembre - alle ore 17.30 e viene trasmessa in diretta streaming su DAZN e in tv in chiaro su NOVE e DMAX.