Dopo la gara di questa sera contro lo Zalgiris al Mediolanum Forum l’Olimpia dovrà disputarne tre consecutive in trasferta, Monaco, Belgrado-Partizan e Barcellona. Il calendario rende la gara contro la squadra lituana ancora più importante di quanto lo sia già. L’Olimpia ha vinto le ultime due partite di EuroLeague, con l’Efes in casa e a Belgrado con la Stella Rossa. Di fatto, ha vinto tre delle ultime quattro migliorando la classifica ed evidenziando progressi sicuri anche in termini numerici: adesso segna 80.3 punti per gara, ma sono stati 86.4 nelle ultime quattro partite includendo la sconfitta nel finale subita a Bologna; nel tiro da tre l’Olimpia è salita al 41.7%, grazie soprattutto alla vena di tre giocatori, Shavon Shields, Maodo Lo e Nikola Mirotic, tanto da trovarsi al secondo posto assoluto.

La brutta notizia è che l’unica squadra che tira meglio da tre di Milano è proprio lo Zalgiris (che ha almeno cinque specialisti, Evans, Dimsa, Smits, Lekavicius e Manek). Servirà quindi una difesa all’altezza della situazione: Kaunas tira da tre con il 42.6% su 24.2 tentativi di media (l’Olimpia ne segue 26.6), mentre Milano tiene gli avversari al 35.8%. In generale, l’Olimpia è 4-1 quando subisce meno di 80 punti, l’unica sconfitta in questo senso è maturata in casa contro Monaco. Lo Zalgiris aveva cominciato la stagione in modo scintillante, tre vittorie nelle prime quattro gare, poi ha perso cinque delle successive sei, unica vittoria in casa con il Bayern di un punto, ma anche due sconfitte maturate entro il singolo possesso, con Asvel e Panathinaikos. È una squadra che sa approfittare delle situazioni, che ha in Evans un incredibile finalizzatore e tanti tiratori incluso Rolands Smits, un’ala forte che apre il campo.

“Veniamo da sensazioni contrastanti perché alla bella prova di Belgrado ne abbiamo fatta seguire una scadente in campionato - ha detto Messina - . Ora siamo desiderosi di giocare la miglior partita possibile sapendo che lo Zalgiris ha atletismo, una precisa identità difensiva e un attacco molto efficace nello sfruttamento delle caratteristiche di Ulanovas e Smits, oltre alla leadership di Keenan Evans e Lekavicius. Mi aspetto una partita difficile, contro una squadra che gioca sempre con un grande atteggiamento, ma vogliamo proseguire la nostra corsa".

Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas, gara di Eurolega, si gioca oggi - giovedì 30 novembre - alle ore 20.30 e viene trasmessa in tv da Sky Sport Arena e in streaming da DAZN.