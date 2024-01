Il successo per 106-96 sul Besiktas ha riacceso le speranze dei ragazzi di coach Neven Spahija, i quali, con un record di 5-9, dovranno conquistare quante più vittorie per qualificarsi al prossimo turno. L'impegno di mercoledì sera li vedrà impegnati sul parquet di un Cedevita Olimpija Ljubljana (record 0-14) ancora a secco di vittorie. Il coach Zoran Martic chiederà a Justin Cobbs di mettere la propria esperienza a disposizione dei compagni per creare opportunità che portino a canestro; Karlo Matkovic raccoglierà i suggerimenti in area trasformandoli in punti e utilizzerà le sue doti di rim protector per vietare agli avversari incursioni al ferro. Gli esterni Jaka Blazic e DJ Stewart daranno dimensioni diverse all'attacco sloveno: il primo proverà ad accendersi da dietro l'arco, mentre l'americano sfrutterà la sua velocità in transizione per minare le certezze della difesa ostile; infine Luka Scuka prenderà lo spot di ala grande per chiudere lo starting five dei dragoni.

Rotazioni lunghe ed equamente divise in uscita dalla panchina, dove la second unit avrà nel nome di Zoran Dragic il suo leader tecnico e vocale; Rok Radovic porterà la sua efficienza sui due lati del campo, lo stesso farà il veterano Jaka Klobucar rispettivamente nei ruoli di ala piccola e guardia tiratrice. Gregor Glas aspetterà di essere chiamato in causa per lavorare come tiratore perimetrale e farà staffetta con l'altra guardia tiratrice, Nikola Radicevic; il backup nel ruolo di centro sarà Shawn Jones, lungo che si farà coinvolgere sui pick and roll e darà spessore fisico sotto i tabelloni. Nella ABA League, il Cedevita Olimpija Ljubljana (record 11-5) ha perso 93-85 contro lo Split mettendo a rischio la sua terza posizione.

Olimpija Ljubljana - Reyer Venezia: segui la partita in diretta tv e in streaming

Olimpija Ljubljana - Reyer Venezia, gara di Eurocup, si gioca domani - mercoledì 17 gennaio - alle ore 18.30 e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su DAZN.